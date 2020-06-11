台南禁營建廢土石倒魚塭凹地 百輛清運車圍市府抗議

台南市環保清運業者為抗議市政府「無理規定」，號召同業環保清運車輛100多輛，上午11點拉抗議布條「慢速繞行」市府、遞交陳情書，要求市府兩周內拿出解決辦法，若仍無有效解決方案或善意回應，將發動「更大規模且激烈抗爭」。台南市環保局表示，各縣市都有非法堆置廢棄土石問題，會接受業者合理陳情，協助業者找尋合法傾倒場地，並向中央反映協調各縣市研商解決方案。

台南市政府禁止建築物拆除後的磚塊土石等營建廢棄磚塊傾倒私人魚塭、凹陷土地，清運業者認為各項大小建設拆除重建，家庭整修拆除的磚塊土石都不給傾倒，還「拚命開罰單」，使得台南所有合法環保業者已無以為繼，「只能為生存而戰」。

市議員李鎮國說，過去一般魚塭、凹陷地需要整平，例如如要種電、美化、再利用等，要用磚塊、廢土填平，地主向市府申請核准後，合法環保業者依法向市府繳費後載入，合法業者承包都是房子整修拆除等廢棄物，整理分類後木頭可燃物等會進焚化廠燒，五金鐵材另外回收，最後磚塊、廢土則到市府指定地點計算繳費後傾倒，所有合法業者、員工及車輛皆賴此工作來養家糊口。

但現在市府以近來發生「不肖業者」違法傾倒，不讓地方讓業者傾倒在凹陷地或堆置，又無積極作為協調環保局、農業局研擬配套方案，只一昧禁止任何方式地點傾倒與堆置，造成外縣市如台中、高雄業者進入台南以低價競爭，載運回他們縣市處理，「因為其他縣市有地方傾倒而台南已不給地方倒」。

業者楊順興指出，市府不但未協助合法地方讓他們傾倒，連業者買塊農地先行堆置，都被環保局依法開罰，說是必須要在工業用地。市府在無任何配套作為下，只能活生生看著台南市合法業者、員工關門失業，卻製造出非法業者隨意傾倒亂象。

李鎮國說，他知道大家對他支持抗議會有疑慮，他聲明「跟環保業者沒有任何連結掛勾」，抗議發起人之一楊順興是他國中學長，莫拉克風災時免費提供人員與機具協助救災，921地震時購買大型發電機，自己開砂石車冒險載到部落送給災民發電，「這樣的好人我要義無反顧為要他們發聲」。