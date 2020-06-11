車城四重溪公共湯屋解禁 居民樂到想放鞭炮慶祝

屏東縣車城鄉溫泉村四重溪公共溫泉湯屋，因新冠肺炎疫情關閉2個多月後，隨著國內疫情趨緩在今天恢復開放，每天先開放上午6時至8時，上午8時至10時關閉清場洗池，再開放至晚上10時，有居民樂到想放鞭炮慶祝解封；車城鄉公所提醒，如有發燒或呼吸道症狀者 請不要進入，並請湯友落實防疫新生活。

屏東車城鄉四重溪早期由於泉水自然湧出，稱為「出湯」，歷史悠久的公共湯屋從日治時代已存在，男女分開，早期農業社會，當地居民辛苦耕耘一天後，習慣到公共湯屋泡溫泉，泡完湯後在浴室旁庭院乘涼聊天；車城鄉公所近年陸續改善硬體設施、每天有專人維護清潔和換水，乾淨清潔的程度，比附近的民間溫泉飯店還有過之而無不，又是免收費，也吸引不少遊客造訪。

吳姓溫泉村民說，公共湯屋改建後更加寬敞舒適，庭院鋪上美觀的磚石，也是當地人聚會聊天、舒展身心的溫馨社交場所；新冠肺炎疫情爆發後，為避免造成群聚感染暫時關閉，這2個多月期間，忽然間心中有種莫名的失落感，開心終於解禁了，大家都想放鞕炮慶祝；泡湯時雖不用戴口罩，也呼籲大家盡量保持適當的社交距離。