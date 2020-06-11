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自立脫貧從戎不Poor 屏東縣府協助弱勢家戶子女從軍

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府社會處舉辦說明會，邀影去年參加該計畫的洪晟鐘分享，感謝屏縣府脫貧計畫，每月有穩定收入，可延續中低收入戶資格，減輕父母親負擔，讓姊姊與妹妹安心完成學業。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府社會處舉辦說明會，邀影去年參加該計畫的洪晟鐘分享，感謝屏縣府脫貧計畫，每月有穩定收入，可延續中低收入戶資格，減輕父母親負擔，讓姊姊與妹妹安心完成學業。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府創新結合國軍與福利共同推行低收入戶及中低收入戶脫貧計畫「自立脫貧、從戎不Poor！」，縣府社會處結合國軍招募徵才計畫，提供低收、中低收入戶的第2代子女從軍自立，有穩定就業，讓弱勢家戶不用擔心影響福利身分，讓手足也能安心完成學業，同時有「就業、從軍與學習」三大功能。

社會處指出，計畫從2019年7月開辦，截至去年12月底，有48名年輕學子加入計畫志願士兵行列。縣府社會近期舉辦相關座談會，並走訪縣內18所高中職，並發給縣內低收、中低收入戶，符合該計畫資格，今年有高中職畢業、或大學畢業的年齡層約3551戶，相關福利政策訊息。

去年參加該計畫的洪晟鐘來自弱勢家庭，他去年從東港海事學校畢業，參加這項計畫，在軍中的生活適應良好，他說，每月有穩定收入，可延續中低收入戶資格，減輕父母親負擔，讓姊姊與妹妹安心完成學業，感謝屏東縣政府的脫貧計畫。

社會處長劉美淑說，脫貧計畫是屏東縣政府長期推動政策目標，「自立脫貧、從戎不poor！」不限軍種，包含陸、海、空、軍等軍種擴大辦理，結合國軍招募徵才計畫，提供縣內弱勢家戶2代子女從軍自立，透過穩定就業，讓弱勢家戶不用擔心影響福利身分，手足能安心完成學業，激勵弱勢家戶2代子女力爭上游，適時拉一把，透過成功案例分享，鼓舞更多弱勢家庭學子加入脫貧自立的行列。

社會處指出，脫貧計畫，透過國軍招募徵才計畫，讓弱勢家戶2代子女有多一分選擇志願役，多一分保障，社會福利有保障，協助「自立脫貧，從戎不poor！」，後續還有4個梯次可報名參加甄選，歡迎有興趣的家戶，可與社會處社會救助科聯繫，08-7320415轉分機5412或5332。

屏東縣政府 低收入戶 國軍

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