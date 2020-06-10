大鵬灣BOT案政府要還廠商3億 監院糾正鵬管處有話說

交通部觀光局所屬鵬管處辦理大鵬灣BOT案，命作廠商以鵬管處未完成契約約定的汙水截流系統違約主張終止契約，經仲裁判斷核屬有據，應返還3億元保證金，監委調查認為不利大鵬灣整體觀光發展，確有失當，監察院昨天通過糾正交通部，要求檢討改進。鵬管處今天發布聲明，指大鵬灣BOT案履約爭議仲裁判斷結果，鵬管處以政府施政最大公共利益為原則，並考量避免後續爭訟曠日廢時，期能盡早取回公共服務設施及場域，尊重判斷結果。

監委指出，大鵬灣占地百餘公頃的第1期開發區未竟全功、已營運項目形同閒置，鵬管處雖免於開發商所提24億元損害賠償，但後續爭訟曠日廢時，尚有土地返還、營運資產鑑價及移轉事宜待解決，實則為雙輸局面，終不利大鵬灣國家風景區整體觀光發展，鵬管處於執行具有高度公私夥伴合作特色的BOT案，態度顢頇，成效不彰，確有失當。

另鵬管處辦理大鵬灣BOT案因未完成契約約定的汙水截流系統、未能有效排除第三人非法占用後期開發土地及擅自興建地上物設施，再加上未拆除灣域內非法設施物、蚵架及箱網等可歸責的違約事實，遭開發商終止契約，顯示政府各單位協力施政不足，傷害公權力形象。

對監察院的糾正，鵬管處聲明稿指出，為儘速重新活絡大鵬灣觀光發展，已於6月2日已收回青洲遊憩區及設施並重新對外開放，近期將重新啓動大鵬灣後期開發區場域招商工作；原BOT開發區範圍涉有營運資產鑑價、移轉及土地地上權塗銷返還待解決事項，將與民間機構間儘快協調出鑑價機構，後由地方法院審理判決，期能儘快收回重新活化利用，以利大鵬灣整體觀光活絡。

大鵬灣灣域水質改善部分，鵬管處將配合行政院水環境計畫政策，繼續與屏東縣政府合以完備大鵬灣水環境改善，以期吸引民間廠商投資開發遊憩區，共同打造大鵬灣成為國際海洋休閒渡假園區。