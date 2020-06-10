屏基工會理事長遭解聘 議員洪明江：縣府要有魄力

屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞，擔任屏基工會理事長，今年4月下旬遭院方無預警以「沒有理由」不願再續聘，工會發起本月13日上午在屏東市遊行。縣議會今總質詢，勞工運動出身縣議員洪明江憂心詹智鈞工作權，要求縣府要協調，衛生局是主管單位卻沒有積極。屏基工會幹部與詹智鈞也到議場旁聽，高舉牌子「屏基勞權開倒車，老臣良醫失業中」。

縣議員洪明江說，工作權是很神聖的，憲法第15條規定，工作權要予以保障，屏基醫生因參與工會，擔任理事長，為工會會員權益，和資方有對立，醫院沒有將員工當家人看待，藐視踐踏勞工工作權。希望縣府拿出魄力處理。

洪明江說，主治醫師未納入勞基法，但是工會法第35條有規範。勞動處長林德輝說，勞基法精神來說，不管是定期契約或不定期契約，不續聘與解僱只是名詞差異，醫師尚未適用勞基法，院方以契約期滿，不予續聘。

林德輝說，縣府在第一時間獲悉，主動介入多次協調，提醒院方工會法相關規範，上周五雙方舉行第一次勞資調節爭議，也特別邀請勞動部派代表南下參加，當時調解不成立，但希望能在本月11日前，邀醫師詹智鈞、屏基院長、衛生局長與他，4人再度協商。

衛生局長施丞貴說，會盡力協調，尊重雙方權益，衛生主管機關更重視民眾就醫權益，處理過程中，民眾就醫權益不能受損害。