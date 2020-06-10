「大港青年實習站」正式啟動！提供百名有薪實習職缺

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市青年局「大港青年實習站」正式啟動，提供百名有薪實習職缺。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局「大港青年實習站」正式啟動，提供百名有薪實習職缺。圖／高雄市青年局提供

高雄市政府青年局為協助青年探索職涯視野及瞭解產業趨勢，辦理大專青年新創企業實習計畫，在人力銀行1111網站設置「Dream Big大港青年實習站」專區，上架高雄在地智慧科技、電子商務、觀光休閒等創新產業，並提供薪資的職缺，還將辦理三場直播和實體的實習媒合會，媒合高雄青年與在地企業實習，透過實際進入職場歷練，增進青年對產業脈絡與職場環境的瞭解。

青年局長林鼎超表示，青年局於人力銀行網站設置「Dream Big大港青年實習站」專區，提供就讀於高雄大專院校或設籍於高雄的大專生暑期實習職缺媒合，職缺包括行銷企劃、經營管理、影音傳媒、系統分析師、工藝設計、平面設計等100個多元創新並且有薪的實習職缺，學生可直接於線上專區投遞履歷，讓高雄青年在職場實習上有更多元的選擇。

林鼎超表示，新冠肺炎疫情衝擊國內就業市場，青年局為鼓勵企業提供實習名額，只要企業透過「Dream Big大港青年實習站」計畫，每聘用1名提供基本薪資以上的實習大專生，實習滿150小時，企業就可申請實習企業指導費1萬元。

「Dream Big大港青年實習站」專區目前已經有許多高雄優質企業陸續上線加入平台，除了以臺灣青皮椪柑果茶醬榮獲2019年英國星級美食一星獎的台灣之光－格外農品社會企業，和門鎖的隱形冠軍－福興工業等企業，還有包括影音設備的群創媒體、網路社群操作的瑢思行銷、長照管理系統的喆喆資訊行銷等新創公司。

「Dream Big大港青年實習站」即日起開放大專青年線上登錄，第一場實習媒合會將採直播方式6月15日中午12點半在青年局官網進行，有關實習媒合會的詳細訊息將同步公布於網站，歡迎目前就讀或設籍於高雄市大專院校學生，上網提出實習申請。

實習 青年 職場

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