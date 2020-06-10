高雄流行音樂中心「零時起義」 後疫情時代用音樂集氣

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，藝文活動也大解封。高雄流行音樂中心從6月20日開始，推出一系列後疫情時代音樂活動-「零時起義」，每日「零時」釋放出演出資訊，讓每天的開始，就充滿了音樂，也讓樂迷一解許久未到現場感受音樂的愁悶。

高雄流行音樂中心表示，「零時起義」系列活動，在逐步解封室內表演人數的前提下，由高雄流行音樂中心自主企畫，為了提升樂迷期待感與討論度，更在活動宣傳前期，每日「零時」於高流臉書釋出活動線索及演出資訊，透過邀請具有代表性的演出者來號召「起義」做主軸，為此系列活動開場。

「零時起義」系列活動共計三場，每場演出預計邀請兩組藝人，搭配不同主題活動，讓樂迷不只聽音樂，並好好享受表演，甚至成為表演的一份子。演出陣容上，除了今天首波公布近年締造無數現場傳奇的台灣土產搖滾樂團「拍謝少年」，以及土生土長高雄子弟兵「淺堤」外，接下來兩場演出者，也將於高流臉書釋出線索，邀請樂迷密切鎖定。

高雄流行音樂中心執行長李欣芸表示，在疫情逐步解封後，演出團體大多還是處於觀望的態度；面對後疫情時代來臨，希望透過高流自製活動的舉行，用行動直接力挺音樂表演，除了可強化演出方信心，也逐步活絡高雄音樂產業能量，復甦高雄音樂場景。最重要的是，也期盼在逐步解封後，讓樂迷可再次回歸音樂展演現場，讓音樂充滿於生活中。