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高雄流行音樂中心「零時起義」 後疫情時代用音樂集氣

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄流行音樂中心「零時起義」系列活動，邀請搖滾樂團「拍謝少年」演出。圖／高雄流行音樂中心提供
高雄流行音樂中心「零時起義」系列活動，邀請搖滾樂團「拍謝少年」演出。圖／高雄流行音樂中心提供

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，藝文活動也大解封。高雄流行音樂中心從6月20日開始，推出一系列後疫情時代音樂活動-「零時起義」，每日「零時」釋放出演出資訊，讓每天的開始，就充滿了音樂，也讓樂迷一解許久未到現場感受音樂的愁悶。

高雄流行音樂中心表示，「零時起義」系列活動，在逐步解封室內表演人數的前提下，由高雄流行音樂中心自主企畫，為了提升樂迷期待感與討論度，更在活動宣傳前期，每日「零時」於高流臉書釋出活動線索及演出資訊，透過邀請具有代表性的演出者來號召「起義」做主軸，為此系列活動開場。

「零時起義」系列活動共計三場，每場演出預計邀請兩組藝人，搭配不同主題活動，讓樂迷不只聽音樂，並好好享受表演，甚至成為表演的一份子。演出陣容上，除了今天首波公布近年締造無數現場傳奇的台灣土產搖滾樂團「拍謝少年」，以及土生土長高雄子弟兵「淺堤」外，接下來兩場演出者，也將於高流臉書釋出線索，邀請樂迷密切鎖定。

高雄流行音樂中心執行長李欣芸表示，在疫情逐步解封後，演出團體大多還是處於觀望的態度；面對後疫情時代來臨，希望透過高流自製活動的舉行，用行動直接力挺音樂表演，除了可強化演出方信心，也逐步活絡高雄音樂產業能量，復甦高雄音樂場景。最重要的是，也期盼在逐步解封後，讓樂迷可再次回歸音樂展演現場，讓音樂充滿於生活中。

「零時起義」將於6月20日、7月11日至12日、7月17日舉辦系列表演，活動票券將於6月15日開始販售，詳情可上高雄流行音樂中心官網及臉書查詢。

高雄流行音樂中心「零時起義」系列活動，邀請高雄子弟兵「淺堤」演出。圖／高雄流行音樂中心提供
高雄流行音樂中心「零時起義」系列活動，邀請高雄子弟兵「淺堤」演出。圖／高雄流行音樂中心提供

疫情 新冠肺炎

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