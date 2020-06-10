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影／「部落老人和小孩需要！」 台中樹孝商圈送物資到屏東

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區的樹孝商圈管理委員發起「用愛放傘、傳愛到旭海」的物資募集活動，13日要把愛送到屏東。記者黃寅／攝影
台中市太平區的樹孝商圈管理委員發起「用愛放傘、傳愛到旭海」的物資募集活動，13日要把愛送到屏東。記者黃寅／攝影

台中市太平區的樹孝商圈管理委員會獲知屏東縣牡丹鄉的「旭海老幼關懷協會」需要尿布、學生文具和生活用品等，主委陳修華和商圈成員日前親自探訪後，在商圈裡發起「用愛放傘、傳愛到旭海」的物資募集活動，上午在地方里長和區長許貴芳共同參與下，感謝各界的捐輸，並將在13日把愛送到屏東。

區長許貴芳致詞時說，疫情造成生活與經濟極大衝擊， 感謝樹孝商圈能夠發起這樣有意義的活動；近期疫情已漸趨緩，希望藉由這次的活動，一起推動愛的善念，發起對族群、對弱勢的關懷行動。

陳修華說，旭海部落的年輕人長期以來都在城市裡來為我們舖馬路、蓋房子，像是遊牧民族般的跟著工地一起吃、住，部落裡留下的就是孩子跟老人。上個月她和商圈成員南下探訪，發現部落的關懷據點每天要供兩餐給小孩和老人，但卻物資缺乏；他們需要麵、米、醬油、沙拉油，甚至是尿布、牙刷等生活用品。

她說，商圈除了平日提供居民便利的生活需求，更希望以愛為中心理念，影響到周圍；近日各地受疫情影響，很多公益團體的收入都變少，發起這樣的活動也就是想展現出，「即便是疫情如此，也要展現出大家的愛」，並藉活動拋磚引玉。

陳修華也說，旭海部落的山區容易下雨，她特別感謝商圈成員之一的大振豐洋傘公司提供傘；原本這些傘是要用來遮雨的，但這次他們也將邀請部落的老人和小朋友替傘彩繪，讓他們能發揮創意，為部落增添色彩。

她說，商圈管委會13日將帶領志工團載運物資到旭海老幼關懷協會，除了指導孩子體驗洋傘彩繪課程， 也宣導醫藥保健觀念，並規劃許多文康活動， 同時也讓一同前往的都市青年體驗部落生活， 陪伴部落的孩子度過愉快的假期。

台中市太平區的樹孝商圈管理委員主委陳修華說，13日要把愛送到屏東。記者黃寅／攝影
台中市太平區的樹孝商圈管理委員主委陳修華說，13日要把愛送到屏東。記者黃寅／攝影
台中市太平區的樹孝商圈管理委員發起「用愛放傘、傳愛到旭海」的物資募集活動，13日要把愛送到屏東。記者黃寅／攝影
台中市太平區的樹孝商圈管理委員發起「用愛放傘、傳愛到旭海」的物資募集活動，13日要把愛送到屏東。記者黃寅／攝影

疫情 屏東縣

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