光電設施蓋在校園跑道旁 屏縣議員批「不要胡搞瞎搞」

屏東縣政府近年推動綠能發展，屏東縣議會總質詢，縣議員李世斌、利八魁關注校園光電型風雨球場問題，李世斌批「不要胡搞瞎搞」，縣內國中小設立的光電風雨球場均使用雜項執造興建，結構評估與建造執造不同，還有的蓋在操場跑到旁，壓縮學童運動空間，恐有安全疑慮。縣長潘孟安說，縣府律定大原則，光電設施只能蓋在校舍屋頂、停車棚與風雨球場上，絕對不能排擠學生原有的空間。

縣議員李世斌呼籲，蓋光電設施時「不要胡搞瞎搞！」。李世斌說，縣內國中小設立的光電風雨球場均使用雜項執照興建，結構評估與建照執照不同，會有安全風險，若學校在遮雨棚上施做太陽能板，高度未達4.5公尺，連雜項執照都不用，對學生安全沒保障。

李世斌說，有學校蓋的遮雨棚梁柱距離與操場跑道太近，運動時學童可能撞上，壓縮到學童活動空間，呼籲縣府縣政府要對業者進行管控，保障學童安全。

利八魁說，美其名蓋風雨球場，但蓋出來的跟風雨球場設計不同，他會勘時發現，充滿危機，請縣府確實監督。

潘孟安說，學校施作光電設施只能以校舍屋頂、停車棚，風雨球場為原則，不能因為綠能設施阻擾原來的活動空間。施作過程中發現，露椿、露柱過度密集，完全沒有思考到運動的需求與安全性，一定會要求學校改進。

潘孟安說，縣府請綠能專案辦公室協助教育處督導每個學校，每個學校如果露柱太多，基於安全性不准用，若是學校自行發包之後，自行驗收，自行負責，請立下切結。

潘孟安說，現階段學校自行發包與綠能廠商評估有40間學校要施設，有6所學校發施作。過程中發現亂象，風雨球場露椿、露柱太多，影響學生運動，恐有安全疑慮，另外要求風雨球場附設光電設施時，要求一定有相關結構技師認證。