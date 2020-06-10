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六龜衛生所超音波掃描儀一用32年 扶輪社捐新機護偏鄉

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
國際扶輪3510地區高雄鳳山西區扶輪社在高雄市衛生局，捐贈六龜區衛生所價值140萬元的超音波掃描儀。記者徐如宜／攝影
國際扶輪3510地區高雄鳳山西區扶輪社在高雄市衛生局，捐贈六龜區衛生所價值140萬元的超音波掃描儀。記者徐如宜／攝影

為響應政府照顧偏鄉政策，國際扶輪3510地區高雄鳳山西區扶輪社今天在高雄市衛生局，捐贈六龜衛生所價值140萬元的超音波掃描儀，希望讓當地民眾能早期檢查、早期治療，提升平均餘命及醫療品質。六龜民眾很開心，以當地栽種的一大串香蕉和芒果送給扶輪善心人士。

國際扶輪3510地區張鴻熙帶領，由高雄市鳳山西區扶輪社主辦，鳳東社、鳳山中山社、高雄文山社、林園社、鳳南社、高科大社、花蓮美侖山社、高雄新市鎮社協辦，並跨海邀請韓國東清州扶輪社及日本宇都宮東扶輪社，共同申請「全球獎助金案」，來捐贈高雄市六龜區衛生所一台超音波掃儀。

六龜區目前區內包括衛生所，只有3家西醫診所、2家牙醫、3家健保藥局，是醫療資源不足地區。沿著台20線由旗山經美濃進入六龜後接桃源區，續接南橫公路，全線僅旗山區有地區醫院，居民就醫車程來回約需2至3小時。高雄市政府關注偏遠地區的衛生醫療問題，106年8月耗資4000萬於六龜衛生所原址，興建400餘坪全新衛生所，期望在偏鄉建置具有小型醫院多科別規模型態的衛生所，照顧偏鄉民眾醫療需求，除了原有的家醫科、牙科外，陸續開辦復健、婦產科、居家醫療、營養衛教及長期照護六龜分站服務等。

更為了服務偏鄉洗腎病友，市府爭取到衛福部1千萬經費，設立全國第一個平地偏遠血液透析中心。高雄市六龜區衛生所這幾年服務信譽很好，四方善心人士樂捐了數位X光機、巡迴醫療交通車及眼科設備等。

高雄市衛生局長林立人表示，社會團體的善心義舉讓社會更美好，政府能量是有限的，民間力量卻是無窮的。國際扶輪社捐贈140餘萬的超音波掃描儀，可運用在婦產泌尿科檢查、血液透析站患者血管通路檢查、一般腹部超音波檢查等，可造福民眾B.C肝炎長期追蹤檢查需要，再也不用因為須超音波檢查而舟車勞頓奔波求醫。

六龜區衛生所所長林鴻表示，所裡有一台使用32年的超音波掃描儀，至今一直使用這台舊超音波幫助病患。有名肝癌末期身形消瘦的患者，被大腹便便的腹水折磨，每兩周都要到大醫院抽腹水，求助六龜區衛生所在超音波導引下順利放出腹水解除痛苦。還有一位為了生計每天需挺著大肚子站立街頭賣香腸的孕婦，有天驚覺幾天沒有感受到胎兒的胎動，趕緊到衛生所請求協助，透過超音波看到胎兒手腳活動自如、心跳正常後如釋重負。現在有了這台新的超音波掃描儀，六龜衛生所馬上從「C咖衛生所」晉升到「A咖衛生所了」！

六龜區衛生所所長林鴻表示，有了這台新的超音波掃描儀，六龜衛生所馬上從「C咖衛生所」晉升到「A咖衛生所了」！記者徐如宜／攝影
六龜區衛生所所長林鴻表示，有了這台新的超音波掃描儀，六龜衛生所馬上從「C咖衛生所」晉升到「A咖衛生所了」！記者徐如宜／攝影

衛生所 六龜 高雄市

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