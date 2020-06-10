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秋行軍蟲橫行金門高粱田 陳駿季蒞金盼成防制典範

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
行政院農業委員會副主委陳駿季一行今天上午特別視察地區春季高粱受秋行軍蟲危害情形。記者蔡家蓁／攝影
行政院農業委員會副主委陳駿季一行今天上午特別視察地區春季高粱受秋行軍蟲危害情形。記者蔡家蓁／攝影

金門縣動植物防疫所在5月12日進行例行秋行軍蟲巡查作業時，在中蘭區域高粱田發現有蟲體入侵現象，經現勘該區域種植申報面積為53.4公頃頃，已啟動噴藥防治。行政院農業委員會副主委陳駿季一行今天上午特別視察地區春季高粱受秋行軍蟲危害情形，走訪地區農業產銷班及農試所等相關單位設施。

陳駿季是在昨日下午率農委會轄下的農糧署、動植物防疫檢疫局及種苗場等相關政策管理單位主管抵金，金門縣政府副縣長黃怡凱會同建設處處長文水成以及農政相關業務人員，前往金門尚義機場接機。

陳駿季抵金後，首先前往參觀金門縣農會以及穀物乾燥中心，了解由農糧署補助興建，主要供金門地區高粱小麥收兌後乾燥使用之場所的利用狀況如何，並聽取農會的簡報，以及與金門縣農會理事長蔡水游、總幹事黃永堆等人進行意見交流與聽取建議。

陳駿季一行今天上午也現地視察地區高粱田受秋行軍蟲危害情形，目前通報發現秋行軍蟲面積已達53.4公頃，已施藥防治43公頃，防疫所內尚有充足藥劑庫存，可供轄內高粱種植面積進行2次防治使用，縣政府已提送109年緊急防治經費1017萬元，並獲得中央核准計畫。

並參訪金門縣金寧鄉蔬菜產銷班第三班，該班為金門最大設施栽培農戶，主要作物以短期葉菜類為主，未來也將朝向取得產銷履歷驗證為努力方向，該班蔬菜集貨處理場設置於安歧，張斯翔班長表示，目前的集貨處理場仍有不足，未來將再擴充規模，且努力生產優質蔬菜，以減少台灣輸入，穩定地區供應量與蔬菜品質。

陳駿季稍後也前往農試所參觀有機農業集團栽培專區，去年農糧署補助大地工程，目前已完工，文水成表示，農試所有機農場為縣內第一座有機農業專區，為提供地區民眾及學校營養午餐生鮮有機食材，特向農糧署爭取建置環控溫網室等相關經費，後續輔導青農及專業農，並將與地區學校產學合作，建立成為兼具教學及生產與科技導入之農業區，以推廣金門有機健康島嶼。

據了解，陳駿季此行，還拜會金酒公司，偕同金門縣農會及雲林縣斗南鎮農會，為因應新品種高粱臺南7號及8號推廣，擬規劃輔導雜糧集團產區在臺灣地區契作釀酒高粱，建立釀酒高粱生產供應鏈，以提升國內糧食自給率，並共創臺灣與金門高粱酒品牌。

行政院農業委員會副主委陳駿季（左二）一行今天上午特別視察地區春季高粱受秋行軍蟲危害情形。記者蔡家蓁／攝影
行政院農業委員會副主委陳駿季（左二）一行今天上午特別視察地區春季高粱受秋行軍蟲危害情形。記者蔡家蓁／攝影
行政院農業委員會副主委陳駿季一行今天上午特別視察地區春季高粱受秋行軍蟲危害情形。記者蔡家蓁／攝影
行政院農業委員會副主委陳駿季一行今天上午特別視察地區春季高粱受秋行軍蟲危害情形。記者蔡家蓁／攝影

金門 秋行軍蟲 農糧署

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