中山大學EMBA畢業獻禮「勇氣的力量」 開創新未來

國立中山大學EMBA培育無數企業家與高階主管，是南台灣的產學合作重鎮。該校EMBA畢業班E21和AP107的共16位企業家，將個人勇敢突破逆境的歷程與智慧，與知識流出版社合作，將一本近期即將出版的新書樣本「勇氣的力量：16位成功翻轉人生的創業家」獻給學校，不僅作為畢業的感恩獻禮，更期許承上啟下、繼往開來，拉高EMBA的格局，幫助更多人夢想成真。

中山大學管理學院院長黃三益指出，過去四年EMBA校友已陸續出版《傳承‧承傳》、《平凡的力量》、《築夢的堅持》與《突破逆境，翻轉人生》四本書，並連續數周蟬聯金石堂暢銷書排行榜第一名，引為一股風潮。今年這本記載16位創業家生命故事的好書，一定會帶給我們更多啟示與典範，也是同學們獻給學校最佳的禮物。