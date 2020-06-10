把愛文芒果當兒女照顧逾40年 評鑑賽有他非冠即亞

66歲的屏東縣枋寮果農伍天福，種愛文芒果的資歷逾40年，他視愛文芒果園為家庭成員，每棵芒果樹都當成兒女般細心照護，果園在他的愛心「灌溉」下，果肉香甜紮實，渾厚，色澤紅潤鮮豔，光宅配及直銷通路就被搶購大半，曾多次獲枋寮地區芒果評鑑第1名，最近參加縣賽也奪下第2名；農會供銷部說，評鑑賽只要伍天福出馬，非冠即亞。

「把芒果當成自己的兒女貼心苛護，看著他們一天天成長，結出壘壘碩大美麗的果實，比賺錢還快樂！」伍天福從年輕種愛文芒果到現在始終如一，1.2公頃的面積也沒變動，他視愛文芒果園為家庭成員，園內的每棵芒果樹，都當成親生兒女般細心照護，天未亮起床進園觀察、整理，他說，「用愛心照料，他們自由會回報你的！」。

「芒果樹和人一樣也會生病，讓它體質變強很重要！」他說，透過施有機肥、修剪枝條等田間管理技術，讓果樹樹勢變強健，抵抗力變強，自然不怕病蟲害，也不催熟，「在欉黃」才採收，果實不僅碩大口感札實，香氣更濃郁；平常都和太太在田裏忙，放假時，教舞蹈的女兒和女婿會回來幫忙，從4月底陸續採收， 大概端午節前結束。

他說，早期芒果乾還不是那麼盛行時，都只能賣鮮果，且外銷並不暢通，價格起伏大，近幾年政府輔導賣到日本、香港及大陸，且國內量販超市也賣得多，最近流行芒果乾及芒果冰，讓他的芒果幾乎完售，價格也穩定，之前雨水較少果粒偏少，但總能挑出一半以上精品供宅配及外銷；參加比賽是想看看自己的實力到哪裡，一出場不是第1就是第2，要把機會留給別人了。