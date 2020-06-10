颱風季節將屆 台東三和漁場收網

邁入颱風季節，台東縣太麻里鄉「三和定置漁場」收網暫停出海抓魚3個月；不過漁場會到各地收購新鮮魚種，繼續提供民眾選購。

太麻里鄉三和村是南迴線上唯一的定置捕魚海域，「現撈」漁獲便宜賣，因而發展另類的搶魚文化，每天吸引不少饕客和搶鮮民眾，漁場今日公告即日起因應颱風季節暫時關場，漁場提醒民眾避免白跑，也會透過LINE群組告知訊息。

業者表示，這魚季隨著颱風季將屆而結束，已將漁船起放岸上，待10月再下網起魚，這期間漁場仍為服務廣大客群，會到各地漁場收購新鮮魚種，供顧客們到三和漁場有魚可買，另也會增售新鮮冷凍的多樣海鮮讓大家選購，歡迎舊雨新知，持續關注支持愛護漁場。

三和定置漁場撈起的漁獲現場拍賣，因此又被稱為「三和漁港」，雖然稱為漁港，但沒有港口，只有漁市，平常沒有人，只有上午8時和下午4時，漁獲上岸後才會擠爆人潮。

這個不起眼的漁港，曾經創造出全國定置網漁獲量最多的漁市；現撈的活魚根本不需要拍賣，一上岸就被搶購一空，只有眼明手快的幸運民眾才能搶到魚，搶魚成為漁市特殊的景觀。