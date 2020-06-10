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疫情解封釀海洋生態浩劫？ 墾丁美麗珊瑚被浮潛客踩碎

聯合報 / 記者潘欣中袁志豪／即時報導
玫瑰珊瑚被浮潛客踩踏成碎片慘狀。圖／PENNY愛潛水提供
玫瑰珊瑚被浮潛客踩踏成碎片慘狀。圖／PENNY愛潛水提供

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布7日起全台大解封，熱門的浮潛和潛水勝地屏東墾丁重現久違的人潮，卻有潛水業者發現，部分遊客沒有教練帶領，且沒有完善裝備就下水，導致當地美麗的玫瑰珊瑚被誤踩成碎片，美景復原恐要好多年，呼籲大家共同愛護珍貴的海洋生態資源。

墾丁潛水業者「PENNY愛潛水」8日在臉書粉絲專頁PO圖照指出，這兩天在墾丁後壁湖的右側，大潮潮差大，退潮的時刻剛好在白天，且適逢週末，有部分遊客穿著運動鞋、短蛙、膠鞋、身上沒有任何浮力背心（救生衣），就在出水口右側1至1.5公尺區域，載浮載沈的「浮潛」。

由於部分遊客沒有穿著完善裝備，也沒找適合的教練或嚮導，就自顧自地「浮潛」，每一腳都直接踩在珊瑚礁上，「直立的踢踢踢、腳就像沒有神經似的踩踩踩…你（妳）們的開心幸福、珊瑚卻要應聲碎裂」。

「看著玫瑰珊瑚、荷葉珊瑚碎成片片，我們的心也跟著碎一地啊！」業者痛心喊話：「求求你們愛護大自然環境保護水下珊瑚，來看牠也請尊重珊瑚的居住環境，跟珊瑚本身的生命安全好嗎？」並提醒欲浮潛的遊客，潛水應走固定路線BCD充氣，注意蛙鞋位置；浮潛時要穿救生衣、不要直立踩踏。

網友對業者PO文紛紛留言回應「心好痛啊」、「下面種仙人掌讓不乖潛客體驗一下」、「愛護海洋人人有責」、「體驗潛水也需要教育愛護自然」、「可以規定碰到要罰錢嗎」、「幾年下來還是一樣⋯」、「看到什麼一定要摸一下阿、捏一下阿、不動手好像會死一樣，好好的潛點就是這樣被破壞的！！！真的很生氣」。

墾管處表示，踩踏破壞珊瑚行為可依違反國家公園法開罰3000元，但礙於人力和舉證困難，呼籲當地潛水業者及遊客共同維護及遊客自律。

（影片為墾丁浮潛美景，由潛水業者「PENNY愛潛水」提供）

墾丁後壁湖海域的玫瑰珊瑚，被踩碎前的美麗模樣。圖／PENNY愛潛水提供
墾丁後壁湖海域的玫瑰珊瑚，被踩碎前的美麗模樣。圖／PENNY愛潛水提供
玫瑰珊瑚被浮潛客踩碎。圖／PENNY愛潛水提供
玫瑰珊瑚被浮潛客踩碎。圖／PENNY愛潛水提供
玫瑰珊瑚被浮潛客踩踏成碎片慘狀。圖／PENNY愛潛水提供
玫瑰珊瑚被浮潛客踩踏成碎片慘狀。圖／PENNY愛潛水提供

珊瑚 墾丁 疫情

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