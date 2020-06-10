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屏安醫院副院長登山失聯5日 200萬元協尋

中央社 / 屏東縣10日電

在來義鄉丹林村棚集山區迷路失蹤的屏安醫院行政副院長楊欣正，自6日失聯迄今。他的好友、屏東縣議員鄭清原今天表示，只要能找到楊欣正，無論死生，都可拿到200萬。

楊欣正6日在來義棚集山區迷路失聯，搜索行動進入第5天，由於連日下雨，山區泥濘影響救援行動。屏東消防局當天下午2時21分接獲報案後即展開搜救行動；也是登山專家的鄭清原也自備裝備，會同好友上山支援。另外，包括消防局特搜隊、軍方的涼山特種部隊、義消等每日都有100多人投入救援，希望不要錯失黃金救援時間。

鄭清原與搜救人員今天清晨5時多再達現場。他表示，將提供賞新台幣200萬元給找到楊欣正的人，只要找到人，無論生或死都可以拿到這筆錢。祈願趕快找到楊欣正平安歸來。

鄭清原依楊欣正手機發出訊息「有些迷路，先往回走，不攻頂了」「我有些迷路，不用等我，我直接往回走」「滑了一跤，遠離溪邊，沒事，只是找不到路，不用擔心」「我請同事們先回家，我決定走回溪邊」，再從他與同行友人分手的三角點，研判楊欣正可能遇到的事情與行經路線，但連日搜索仍沒有下落。搜索工作已進入第5天，讓關心的親友心急如焚。

屏東縣

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