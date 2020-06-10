16日高雄5區14萬戶大停水12小時！另41萬戶降水壓

高雄居民注意！台水公司七區處澄清湖廠配合辦理「澄清湖淨水場DCS設備更新工程」，6月16日上午8點至晚上8點停水配合施工，合計12小時。停水戶數超過14萬戶，涵括三民、鳥松、鳳山、前鎮和仁武區；水壓降低戶數為41萬2466戶。

台水公司表示，澄清湖給水廠為辦理「澄清湖淨水場DCS設備更新工程」，以更新廠內老舊零件，加強澄清湖廠穩定供水須辦理停水。停水施工日期為6月16日上午8時至晚上8點，包含施工9小時及復水時間3小時。請民眾預做準備。

台水公司指出，停水戶數為14萬零884戶。區域包括：三民區博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里、坔埔里。鳳山區忠孝里、忠義里、中和里、文德里、武慶里、武漢里、新強里、新武里。前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里。仁武區拷潭里、仁慈里。

另外水壓降戶數為41萬2466戶。水壓降低地區包括鳳山區的鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里。以及苓雅區、鹽埕區、新興區、鼓山區、前金區及仁武區（含仁武工業區）。

水壓降低的區域還有三民區的鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、德北里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。左營區等大樓周邊住戶因水壓降低，於用水尖峰時會短暫無水，管線末端及高地區可能無水。

台水公司提醒，請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。免付費客服電話1910，高雄服務所電話07-3312282，鳳山服務所07-7424163，楠梓服務所07-3513332。