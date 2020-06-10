隱藏版世界美景！ 馬祖絕美「格子藍」 僅法國台灣可見
被CNN列為世界15大奇景的「藍眼淚」，每年吸引無數海內外遊客前往馬祖，但碰上馬祖西莒的「方塊海」，就會出現全世界僅馬祖及法國可見的「格子藍」，連江縣交通旅遊局長林長青表示，格子藍需搭配潮汐，5至6月份看到機率較大。
西莒坤坵蛇島（無人島礁）與蛇島間的海域，因地形與海流緣故，海浪從不同方向前來交會時，形成一格格方塊海景。
林長青表示，想看方塊海需配合潮汐，漲潮時最有機會看到，若漲潮時間為夕陽黃昏時刻，可欣賞到海面橘紅色的「金色大道」。
若搭配夜間藍眼淚，則能看到令人讚嘆的絕美「格子藍」；另，想捕捉方塊海景色的民眾，除在坤坵沙灘外，也可至附近較高坡道拍攝，看得更清楚。
林長青提醒，馬祖現為旅遊旺季，若有意前來旅遊的民眾需提前做好規畫，不管是來回的班機或是航班都需提前預訂，並做好跳島間海上交通單雙月航班的準備，才能規畫好旅遊行程。
另外，針對端午連假期間的交通方面，除了立榮航空有加開飛機班次外，6月24日、6月28日兩日都有加開海上交通台馬輪，最高可達1080人運能，若訂不到機票的旅客，可利用從基隆出航的2班台馬輪前往馬祖。
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