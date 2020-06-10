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疫情滯留俄羅斯返台解禁 交換生檢疫14天想念雞排珍奶

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
因疫情滯留俄羅斯學生、旅客返台，入住檢疫所14天今天解除隔離。記者曾健祐／翻攝
因疫情滯留俄羅斯學生、旅客返台，入住檢疫所14天今天解除隔離。記者曾健祐／翻攝

因新冠肺炎疫情滯留俄羅斯的台灣民眾及交換學生，上月26日凌晨一共96人搭乘包機返台，入住檢疫所14天今天屆滿，由於同機日前傳出1名確診，有學生坦言聽到時很害怕，還好篩檢陰性健康無虞，今清晨解除隔離準備開心放暑假，笑說最想去買雞排珍奶解饞。

由於該班機同團有人傳出確診，蔡同學表示，當時聽到覺得很害怕，家人也非常擔心，所幸採檢過程是陰性，就有比較放心，評估自己身體狀況也覺得很健康，但這次到俄羅斯交換碰上疫情，原本規劃被打亂覺得很可惜，回台檢疫結束終於可以放暑假了，出來最想趕快去買珍奶來喝。

另名施同學說，當初會怕因滯留俄國斯導致簽證過期，回台在檢疫所內14天日子過得還不錯，2個禮拜解禁希望能吃些好吃的東西，因為檢疫期間三餐大多是便當，現在最想念雞排；他也認為，政府防疫做的滿好的，協調包機讓他們可以提早回台。

還有1名黃同學也直言，回台灣很安全，比在俄羅斯好，檢疫期間雖不能外出，但仍有透過視訊和俄羅斯學校上課。

俄羅斯 疫情 雞排

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