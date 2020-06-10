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和一級主管惜別宴 韓國瑜昨晚唱這首歌

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜解職在即，他9日晚間和一級主管聚餐，惜別宴離情依依。圖／讀者提供
高雄市長韓國瑜解職在即，他9日晚間和一級主管聚餐，惜別宴離情依依。圖／讀者提供

高雄市韓國瑜昨晚與一級主管惜別宴，辦了4桌，氣氛溫馨，也有些離情依依，韓演唱閩南語歌《舊皮箱的流浪兒》，歌詞字字句句都是心聲。副市長葉匡時唱《朋友別哭》，大家還齊唱《你是我兄弟》。

聚餐結束，另一位副市長李四川在臉書寫到，經歷1年5個月，歷時533個不眠不休的工作天後。跟大家報告，四川即將卸下高雄市副市長一職，未來將會把全部時間，留給我親愛的太太與家人。謝謝家人讓我回高雄，更感謝高雄市民及韓市長願意給我機會，回家鄉來服務。

李也感性地說，人生在哪裡待多久不重要，最重要的是在那裡留下了什麽，走過必留下痕跡，這1年5個月對高雄我沒有白來。期盼曾經培育我的高雄明天朝向光明與進步。

農業局長吳芳銘則說，謝謝海外的朋友對高雄農產品的肯定和支持，也感謝高雄農民、農會、合作社、貿易商和農業局同仁的努力，共同突破困難，開發市場，高雄農業的未來仍寄希望於大家一起開創新局面。對於下一步，吳芳銘說，先沉澱身心，讓自己休息再出發。

高雄市長韓國瑜解職在即，他9日晚間和一級主管聚餐，惜別宴離情依依。圖／讀者提供
高雄市長韓國瑜解職在即，他9日晚間和一級主管聚餐，惜別宴離情依依。圖／讀者提供
高雄市長韓國瑜解職在即，他9日晚間和一級主管聚餐，惜別宴離情依依。圖／讀者提供
高雄市長韓國瑜解職在即，他9日晚間和一級主管聚餐，惜別宴離情依依。圖／讀者提供
高雄市長韓國瑜解職在即，他9日晚間和一級主管聚餐，惜別宴離情依依。圖／讀者提供
高雄市長韓國瑜解職在即，他9日晚間和一級主管聚餐，惜別宴離情依依。圖／讀者提供
高雄市長韓國瑜解職在即，他9日晚間和一級主管聚餐，惜別宴離情依依。圖／讀者提供
高雄市長韓國瑜解職在即，他9日晚間和一級主管聚餐，惜別宴離情依依。圖／讀者提供

高雄市 吳芳銘 韓國瑜

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