屏東演藝廳防疫期間零漏洞 秘密武器就藏在座椅下

為讓民眾安心欣賞演出，屏東演藝廳在防疫期間做到「零漏洞」，定期全館消毒，特別秘密武器就藏在座椅下。

文化處解釋，音樂廳內空調系統有別於一般直吹式，採集冷箱正壓溢流式，讓每個座位都有專屬空調系統，從觀眾席座位底部散發空調冷氣，並在廳內牆壁設置隱藏回風收集口，再經過初級濾網及高密度袋式濾網二次過濾，同時與戶外新鮮空氣結合，循環傳遞至廳內，除有綠能與節能，更達到現場最佳靜音效果。

藝文場館解封，屏東演藝廳下半年度節目陸續開賣，7月首檔由「無獨有偶工作室」帶來親子偶劇，屏東藝遊卡會員還可享75折優惠，也替今年暑假即將登場兒童青春藝術節「超前部署」，帶動親子一起體驗藝文新生活。

文化處說，5到6月間雖音樂廳暫停開放，但每周六、日在演藝廳大廳開放式空間的沙龍音樂會仍照常進行，持續吸引喜歡看表演的忠實觀眾。

解封後的第一場售票演出，7月3日晚間7點半、4日下午2點半在實驗劇場，邀請無獨有偶工作室帶來《沒有人愛我》，真人與戲偶同台演出從環境關懷角度出發的原創童趣故事，讓孩子學習尊重環境與生命。