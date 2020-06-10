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屏東演藝廳防疫期間零漏洞 秘密武器就藏在座椅下
為讓民眾安心欣賞演出，屏東演藝廳在防疫期間做到「零漏洞」，定期全館消毒，特別秘密武器就藏在座椅下。
文化處解釋，音樂廳內空調系統有別於一般直吹式，採集冷箱正壓溢流式，讓每個座位都有專屬空調系統，從觀眾席座位底部散發空調冷氣，並在廳內牆壁設置隱藏回風收集口，再經過初級濾網及高密度袋式濾網二次過濾，同時與戶外新鮮空氣結合，循環傳遞至廳內，除有綠能與節能，更達到現場最佳靜音效果。
藝文場館解封，屏東演藝廳下半年度節目陸續開賣，7月首檔由「無獨有偶工作室」帶來親子偶劇，屏東藝遊卡會員還可享75折優惠，也替今年暑假即將登場兒童青春藝術節「超前部署」，帶動親子一起體驗藝文新生活。
文化處說，5到6月間雖音樂廳暫停開放，但每周六、日在演藝廳大廳開放式空間的沙龍音樂會仍照常進行，持續吸引喜歡看表演的忠實觀眾。
解封後的第一場售票演出，7月3日晚間7點半、4日下午2點半在實驗劇場，邀請無獨有偶工作室帶來《沒有人愛我》，真人與戲偶同台演出從環境關懷角度出發的原創童趣故事，讓孩子學習尊重環境與生命。
文化處指出，目前確認演出檔期有， 林可勤管風琴音樂會、貝多芬也瘋狂魔幻音樂劇場、<奇航發現號>電影音樂饗宴、張正傑親子音樂會、小青蛙劇團等適合親子共賞節目，各場次購買資訊請上兩廳院購票系統、屏東演藝廳粉絲專頁查詢。
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