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最佳救火次長！高雄代理市長可能是他

黑鮪魚拍價下滑 市售沒便宜

聯合報 / 記者潘欣中尤聰光／連線報導
屏東東港漁港到昨天已進2292尾黑鮪魚拍賣，重回10年的2000尾大關，睽違已久黑鮪魚一字排開等候拍賣的壯觀場面再度重現。 圖／東港區漁會提供
屏東東港漁港到昨天已進2292尾黑鮪魚拍賣，重回10年的2000尾大關，睽違已久黑鮪魚一字排開等候拍賣的壯觀場面再度重現。 圖／東港區漁會提供

全台黑鮪魚大豐收，屏東縣東港黑鮪季才過半，到昨天已進2292尾黑鮪魚拍賣，較去年同期一口氣成長2倍多，不僅重回10年的2000尾大關，暌違已久黑鮪魚一字排開等候拍賣的壯觀場面再度重現；台東縣成功鎮新港區漁會表示，今年運氣真好，黑鮪魚捕獲數量增加，年初迄今已捕獲超過百尾，和往年2、30尾相比，實在多很多。

台東新港籍漁船漁順昇號昨天捕獲1尾重達395公斤、體長近3公尺的「黑鮪魚」，破了漁港在地的紀錄。 記者尤聰光／翻攝
台東新港籍漁船漁順昇號昨天捕獲1尾重達395公斤、體長近3公尺的「黑鮪魚」，破了漁港在地的紀錄。 記者尤聰光／翻攝

東港漁港自2009年釣獲2500多尾黑鮪魚後，隔年開始下滑至不到1000尾，接下來10年只有3年突破1000尾，去年只有927尾。

今年鮪魚季才過半，已逼近10年前水準；東港區漁會總幹事林漢丑說，進入產季後，每天進港量都不斷突破去年同期，碼頭幾乎天天都有黑鮪魚進港等候過磅、拍賣，魚市場熱鬧又壯觀的畫面已經很久未見了，看了真的會感動。

東港黑鮪魚大豐收，但受疫情影響拍賣價一路下滑，最近的平均價都在每公斤200多元徘徊，本月6日甚至創下177.5元的最低價；琉球區漁會總幹事蔡寶興說，黑鮪魚都跌到這麼低了，卻未反映在消費端，海鮮餐廳的售價仍是去年的水準，值得探究，另政府對冰鮮鮪魚有每公斤奬勵30元的漁業振興措施，但下有對策，漁販喊價時就先砍30元。

台東縣成功鎮新港籍漁船漁順昇號昨天釣獲1尾395公斤、體長近3公尺的黑鮪魚，打破漁港在地紀錄，今年成功漁港的數量也創歷年新高，船長田東碧開心說：「真的有夠大尾，累翻了！」最後以每公斤400元拍出，賣得近16萬元。

黑鮪魚 東港 台東

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