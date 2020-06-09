整平騎樓高低差 高雄市今年將先做夢時代附近

高雄市議員黃捷今天在議會工務部門質詢時，以新北市、台北市、桃園市和新竹市有關整平騎樓高低差的做法，促高雄市政府不要只仰賴中央的經費，要自行編預算、自行規畫期程去推動。高雄市工務局副局長黃榮慶表示，已規畫在中華五路、九如路配合人行道造街計畫進行騎樓整平工程，中華五路取得的店家同意書較多，會先做。

黃捷說，高雄騎樓高低差的問題嚴重，她的服務團隊在鳳山光復路、市政府鳳山行政中心周遭、中山路、青年路二段、鳳山火車站附近，都拍到很多高低差較大的騎樓；騎樓不平，屢有行人摔傷、身障者行路難、家長推嬰兒車受阻等問題。

她說，2018年間，市府在建國二路、新興區、苓雅區做了一些，2019年沒有補助款，沒有新做，今年還在呈核中。

黃榮慶表示，全國最早做的是台北市，績效冠於全國，養工處可以此檢討改進；今年會配合人行道造街去整平騎樓，包括九如路和中華五路夢時代一帶；中華五路已取得75%店家的同意書，會先做；九如路取得50%的同意書，會再溝通。