金門觀光復甦露曙光 觀光處：訂團回升近2成

國內新冠肺炎疫情趨緩，金門觀光客陸續回流，不少景點已出現人潮。縣府觀光處長丁健剛表示，金門觀光景氣正緩步回升中；業者也表示，15日以後的訂團已回升1、2成。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，台灣地區安心旅遊將在下月上路。觀光局也公布安心旅遊5大方案，預定在7月1日到10月31日投入新台幣39億元，預估可帶動約638萬人次出遊。

金門縣不少民眾表示，這幾天已看到停擺許久的遊覽車發動，且在街上趴趴走載客，不只莒光樓、獅山砲陣地、太武山、陽翟大街等知名景點出現人潮，餐廳也陸續重新營業。

其中，6日登場的「日遊瓊林」導覽遊程更吸引大批民眾和旅客，擔任「日遊瓊林」試辦遊程解說員的金門縣領團解說員協會理事長陳成基也提到，6日有60多人參加，7日也有50多人報名，令人振奮。

陳成基說，根據各旅宿業者的評估，15日以後的訂團大概回升1、2成，雖然幅度有限，但已經好多了，也是時候推出文化小旅行。丁健剛則表示，目前數字還不是很漂亮，但呈確定6月下半月到7月上旬將是活躍期。

根據觀光處的規劃，「日遊瓊林」遊程主要介紹瓊林傳統聚落及建築特色，透過生動解說讓民眾更能了解金門在地文史，打造另一個新亮點。中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱也參與了這次遊程，他表示，這是金門深具特色的遊程，縣府主動與社區結合推動，讓遊客能更深入了解瓊林聚落宗祠文化之美。

丁健剛進一步說明，「日遊瓊林」每週六、日下午4時開始解說，計畫參加導覽遊程的民眾和遊客，請在當天下午3時30分到4時提早前往集合地點登記參加。