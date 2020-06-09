高雄部分地區16日停水12小時 影響逾55萬戶

由於台水澄清湖廠將施工，高雄市部分地區16日上午8時起停水12個小時，預估停水逾14萬戶、超過41萬戶水壓降低，台水呼籲民眾儲水備用。

台灣自來水公司今天公告，台水澄清湖給水廠將辦理「澄清湖淨水場DCS設備更新工程」，以更新廠內老舊零件，加強澄清湖廠穩定供水，因此，16日上午8時至晚間8時將停水配合施工，共計12小時，如遇豪雨或發布颱風警報，停水案將順延，並擇期公告實施。

停水區域包括三民區44個里、鳥松區4個里、鳳山區8個里、前鎮區8個里和仁武區2個里，共14萬884戶。

水壓降低區域共41萬2466戶，包括苓雅區、鹽埕區、新興區、前金區、仁武區（含仁武工業區）、鼓山區、鳳山區14個里和三民區42個里；左營區等大樓周邊住戶因水壓降低，於用水尖峰時會短暫無水、管線末端及地勢較高地區可能無水。

台水提醒民眾提早在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警。復水後，可將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。