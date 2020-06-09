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屏東縣政府結合從軍與福利 創新脫貧計畫

中央社 / 屏東縣9日電

屏東縣政府創新結合國軍與福利共同推行低收入戶及中低收入戶脫貧計畫「自立脫貧、從戎不poor！」，讓弱勢家庭子女從軍，不用擔心影響低收與中低收福利身分，進而脫貧自立。

縣政府今天發布新聞稿表示，這個計畫自去年7月開辦，至去年12月止共計48名年輕學子加入計畫志願士兵的行列，不僅為國家徵才，也落實脫貧精神，同時有就業、從軍、學習3大功能。

今天是今年度脫貧計畫第1場座談會，安排去年開辦參加這個計畫案的洪晟鐘現身說法，洪晟鐘表示，在軍中的生活適應良好，每月有穩定收入外，還可延續家中的中低收入戶資格，不僅可減輕父母親的負擔，還可讓姊姊妹妹能安心完成學業，真的非常感謝屏東縣政府的脫貧計畫。

社會處長劉美淑表示，不少低收或中低收入戶的家庭子女從軍減輕家庭生活負擔，但依目前的中央政策，子女從軍有了薪水後，很可能導致原有的福利身分被撤銷，家裡還有兄弟姐妹就學的家庭經濟仍然在困境中，縣府從寬認定家戶所得，讓低收及中低收入戶的子女從軍後，原來的福利身分不必受到太大的影響。

劉美淑表示，脫貧一直是縣府的政策，「自立脫貧、從戎不poor！」結合國軍招募徵才計畫，包含陸、海、空、軍等軍種擴大辦理，提供屏東縣弱勢家戶第2代子女從軍自立，讓弱勢家戶不用擔心影響福利身分，讓手足能安心完成學業，激勵弱勢家戶2代子女力爭上游。

劉美淑表示，「自立脫貧，從戎不poor！」計畫後續還有4個梯次可報名參加甄選，歡迎有興趣的家戶，可與社會處社會救助科聯繫。

屏東縣政府 低收入戶 國軍

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