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大鵬灣和BOT廠商和平分手 賽車場和酒店鑑價後收價

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東大鵬國家風景區封閉近1年的青洲遊憩區，完成和原OT廠商點交後在上周先行開放，未來將活化引進水上相關活動。記者潘欣中／攝影
屏東大鵬國家風景區封閉近1年的青洲遊憩區，完成和原OT廠商點交後在上周先行開放，未來將活化引進水上相關活動。記者潘欣中／攝影

大鵬灣國際開發公司因不堪虧損，去年3月主動終止和政府的BOT契約，7月停止特區各項營運後，歷時年餘的仲裁上月出爐，觀光局同意返還保證金3億元，終止契約日回溯去年3月，結束雙方15年的夥伴關係。鵬管處表示，酒店、賽車場等既有設施，將透過鑑價作業由觀光局收購，封閉近1年的青洲遊憩區，完成點交後在上周先行開放，未來將活化引進水上相關活動。

大鵬灣國家風景區BOT案在2004年由大鵬灣國際開發公司承接，遊樂項目橫跨陸、海、空，其中賽車場耗資14億元打造，是國內第1座FIA G2等級賽道，曾辦過多次國際級賽事。經仲裁終止契約後，賽車場和酒店等既有設施，將透過鑑價賣給觀光局，鵬管處等接手再規畫如何活化使用，還有段漫長的路要走。

鵬管處說，和BOT廠商的契約終止後，雙方就OT部分的青洲遊憇區先行點交並在上周啟封，濱海遊憩區緊臨鵬灣跨海大橋橋邊，是遊客觀賞鵬灣跨海大橋假日開橋秀的最佳景點，可遠眺小琉球，區內以親水休閒為主，規畫有海景棧道、薄膜觀景區、沙灘遊憩區及休憩涼亭、兒童遊戲區、野營區等，過去是夏季踏浪、體驗沙灘車等活動熱點。

大鵬灣國家風景區BOT案劃下句點後，今年遇到疫情，遊客明顯較過去減少。鵬管處表示，占地約7.6公頃的青洲遊憩區啟封後，將規畫為類似墾丁南灣和白砂的水上遊憇景點，近期不排除舉辦如露天電影院、放風箏等活動，吸引人潮回流；在濱灣公園還有日夜皆美的「小巨蛋」、提供風浪板教學、重型帆船體驗及餐飲服的帆船基地和觀賞大鵬灣美景的遊湖艇。

大鵬灣 BOT 觀光局

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