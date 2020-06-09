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屏東縣政府推犬貓絕育 今年已節育650隻
屏東縣政府邀21家動物醫院參與「109年度屏東縣犬貓絕育補助活動」，鼓勵民眾攜帶貓狗到動物醫院做絕育手術，目前節育已達650隻，此外，也委託台灣之心愛護動物協會前往車城、恆春等地，辦理犬貓免費絕育，並在10天內絕育170隻流浪及飼養犬貓。
縣府為控制流浪犬貓數量與提升飼主替寵物絕育的意願，便邀21間動物醫院參與「109年度屏東縣犬貓絕育補助活動」，該活動進行至今，節育已達650隻。
此外，縣府從3月25日在車城、恆春鎮委託台灣之心愛護動物協會展開為期10天的免費犬貓絕育活動，並絕育170隻流浪及飼養犬貓。
屏東縣政府農業處表示，落實絕育有助於效減少流浪犬貓的數量，還能有效預防多項生殖系統疾病的發生，且有助於穩定寵物性情。
農業處強調，未來會持續推廣民眾寵物絕育觀念，也會繼續爭取醫療資源較少的偏鄉，舉辦犬貓絕育活動。
關於犬貓絕育活動資訊，民眾可多留意屏東縣政府農業處網站，或是直接來電（08-7320415#3761）農業處動物保護及保育科詢問。
依據動物保護法規定，飼主若未替家中毛孩實施絕育手術，可處5萬至25萬罰鍰，若犬貓因為健康因素或年齡不適合絕育，仍需依相關規定申報免絕育，如轉送他人飼養、遺失或死亡，應辦理寵物資料異動與申報。
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