影／蔣月惠手繪潘孟安 質詢時卻脫口罵縣長「俗辣」

屏東縣議會施政總質詢，今天由屏東縣議員蔣月惠質詢。開議時，蔣月惠即在議會公開「五星級潘縣長腳踩以人為本弱勢者無家可歸」的手繪圖。蔣月惠問潘孟安，「若在任內拆除太平里、凌雲里、西市場是否要辭職謝罪」，潘孟安回應，「我不會回答你這個問題」，蔣隨即脫口指潘「俗拉」。

蔣月惠今天在縣議會施政總質時，針對太平里、凌雲里、西市場、屏東大專院校失業率、高鐵以及高捷南沿等議題質詢。

潘孟安回應時，蔣月惠頻頻打斷潘發言，並不斷說著「挖摘辣」（台語，即我知道），潘無奈回應，「那妳什麼都知道為何還要問？」。

蔣月惠問潘孟安，「若在任內拆除太平里、凌雲里、西市場是否辭職謝罪」，潘孟安則回應，「我不會回答妳這個問題」。聽到潘的回應蔣，隨即脫口罵潘「俗辣」。

潘孟安說，會尊重議員質詢與監督的權力，但數字與法條的引用要正確，而不是拿「竹竿裝菜刀」。

質詢結束後，會議主席潘連周勸蔣月惠，妳剛剛罵縣長是人身攻擊，應該收回這句話，並且向縣長道歉。蔣月惠隨即在議事廳內向潘孟安對於罵「俗辣」一事道歉，潘孟安則笑笑離開