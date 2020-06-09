東港黑鮪魚大豐收 創新低拍賣價消費端沒感覺

全台黑鮪魚大豐收，屏東黑鮪季才過半，到今天已進2292尾黑鮪魚拍賣，較去年同期一口氣成長2倍多，不僅重回10年的2000尾大關，睽違已久黑鮪魚一字排開等候拍賣的壯觀場面再度重現；但受疫情和量大影響，拍賣價一路下跌並創歷年新低價，東港昨天每公斤平均拍賣價231元，較去年同期450元跌快一半；消費者卻一臉孤疑，怎麼消費端沒降價感覺。

東港漁港自2009年釣獲2500多尾黑鮪魚後，隔年開始下滑至不到1000尾，接下來10年只有3年突破1000尾，去年只有927尾，未料今年汛期才過半，已逼近10年前水準；東港區漁會總幹事林漢丑說，進入產季後，每天進港量都不斷突破去年同期，碼頭幾乎天天都有黑鮪魚進港等候過磅、拍賣，漁市場熱鬧又壯觀的畫面已經很久未見了，看了真得會感動。

林漢丑說，近年來黑鮪魚捕獲量逐年遞減，是因成本墊高，油料和餌料都上漲，出一趟船不見得能回本，加上菲律賓抓越界捕魚抓得緊，降低漁民出海釣捕意願，今年黑鮪魚數量暴增消息傳開後，且海巡署出動巡防艇出海護漁，漁民紛紛加入釣捕行列；早年釣獲300公斤的大黑鮪，現已罕見，今年釣回的多是200公斤上下的黑鮪，推測是氣候炎熱，洄游黑鮪出沒更加頻繁，加上今年閏年且農曆閏4月正是漁汛期，黑鮪會在月圓時浮出食餌。

黑鮪魚大豐收，但受新冠肺炎疫情影響拍賣價一路下滑，最近幾天的平均價格都在每斤200多元徘徊，本月6日甚至創下177.5元的最低價；琉球區漁會總幹事蔡寶興說，黑鮪魚都跌到這麼低了，卻沒有反映在消費端，海鮮餐廳的售價仍是去年的高檔水準，一口生魚片要價百元，值得探究，另政府有對冰鮮黃鰭鮪、黑鮪、大目鮪及長鰭鮪，有每公斤奬勵30元的漁業振興措施，但下有對策，漁販喊價時就先砍30元。