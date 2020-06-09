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內門溝坪示範灌區啟動 逐步納入高雄農田水利會灌區
高雄內門位處山區水源匱乏，長年仰賴人工農塘儲備農業用水，常因天候因素導致供水不穩定，居民爭取納入水利會灌溉區域。高雄農田水利會表示，去年起實施可行性評估，因財源有限，今年先自籌2千萬選定溝坪溪試辦小型示範灌區，期待未來改制後將內門全面納入灌溉區，逐步解決農業缺水問題。
內門作物以鳳梨、龍眼等作物為主，平日靠農塘儲存雨水灌溉，當地農民向高雄農田水利會長呂文豪陳情指出，5、60年前耕作至今無水可用，水井開挖至200公尺深還是没水，無水灌溉不利作物成長。
高雄農田水利會去年實施內門灌區可行性評估，計畫依三期工程納入2千餘公頃農地，短期先試辦溝坪溪沿岸五處示範區（ 39公頃），中、長期計畫則以旱作管路灌溉為主（2200公頃），分階段逐步擴大灌區面積。
水利會今年自籌2千萬，選定永興里溝坪溪一處面積5.6公頃農地試辦小型示範灌區，日前邀集地方人士召開工程說明會。水利會指出，小型示範灌區以地面水為主、旱作管路灌溉為輔，利用溝坪溪固床工提高水位，抽水至蓄水池，再經由加壓送至管路輸水。
呂文豪會長表示，全國68萬公頃生產糧食，尚有37萬公頃未納入農田水利會灌區，高雄水利會財源有限，先行自籌2千萬經費試辦小型示範灌區，期待10月1日改制，中央及地方合力解決內門農民用水問題。
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