快訊

挪用非洲文化的美國大團結? 民主黨單膝下跪的「肯特布」爭議

貓纜年虧7千萬累計8億錢坑 柯文哲嘆：上任後沒賺過錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內門溝坪示範灌區啟動 逐步納入高雄農田水利會灌區

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
小型示範灌區內蓄水池的模擬設計圖。圖／高雄農田水利會提供
小型示範灌區內蓄水池的模擬設計圖。圖／高雄農田水利會提供

高雄內門位處山區水源匱乏，長年仰賴人工農塘儲備農業用水，常因天候因素導致供水不穩定，居民爭取納入水利會灌溉區域。高雄農田水利會表示，去年起實施可行性評估，因財源有限，今年先自籌2千萬選定溝坪溪試辦小型示範灌區，期待未來改制後將內門全面納入灌溉區，逐步解決農業缺水問題。

內門作物以鳳梨、龍眼等作物為主，平日靠農塘儲存雨水灌溉，當地農民向高雄農田水利會長呂文豪陳情指出，5、60年前耕作至今無水可用，水井開挖至200公尺深還是没水，無水灌溉不利作物成長。

高雄農田水利會去年實施內門灌區可行性評估，計畫依三期工程納入2千餘公頃農地，短期先試辦溝坪溪沿岸五處示範區（ 39公頃），中、長期計畫則以旱作管路灌溉為主（2200公頃），分階段逐步擴大灌區面積。

水利會今年自籌2千萬，選定永興里溝坪溪一處面積5.6公頃農地試辦小型示範灌區，日前邀集地方人士召開工程說明會。水利會指出，小型示範灌區以地面水為主、旱作管路灌溉為輔，利用溝坪溪固床工提高水位，抽水至蓄水池，再經由加壓送至管路輸水。

呂文豪會長表示，全國68萬公頃生產糧食，尚有37萬公頃未納入農田水利會灌區，高雄水利會財源有限，先行自籌2千萬經費試辦小型示範灌區，期待10月1日改制，中央及地方合力解決內門農民用水問題。

水利會選定內門區永興里溝坪溪一處面積農地試辦小型示範灌區，總面積5.6公頃。圖／高雄農田水利會提供
水利會選定內門區永興里溝坪溪一處面積農地試辦小型示範灌區，總面積5.6公頃。圖／高雄農田水利會提供

農田水利會 農民 農地

延伸閱讀

韓國瑜遭罷免不提訴訟 謝龍介爆原因

韓國瑜不提訴訟 國民黨：開始徵詢高雄在地人才拚補選

影／代理高雄市長人選？蘇貞昌曝人選條件

勿等韓國瑜下棋 民進黨內盼陳其邁直接代理市長

相關新聞

屏東縣政府推犬貓絕育 今年已節育650隻

屏東縣政府邀21家動物醫院參與「109年度屏東縣犬貓絕育補助活動」，鼓勵民眾攜帶貓狗到動物醫院做絕育手術，目前節育已達6...

影／蔣月惠手繪潘孟安 質詢時卻脫口罵縣長「俗辣」

屏東縣議會施政總質詢，今天由屏東縣議員蔣月惠質詢。開議時，蔣月惠即在議會公開「五星級潘縣長腳踩以人為本弱勢者無家可歸」的...

東港黑鮪魚大豐收 創新低拍賣價消費端沒感覺

全台黑鮪魚大豐收，屏東黑鮪季才過半，到今天已進2292尾黑鮪魚拍賣，較去年同期一口氣成長2倍多，不僅重回10年的2000...

內門溝坪示範灌區啟動 逐步納入高雄農田水利會灌區

高雄內門位處山區水源匱乏，長年仰賴人工農塘儲備農業用水，常因天候因素導致供水不穩定，居民爭取納入水利會灌溉區域。高雄農田...

高港迷航獲救小虎鯨 海保署：已能自行游泳

4月底在高雄港迷航獲救的小虎鯨，迄今仍收容在成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心。海保署今天指出，經連月來治療團隊照顧，恢復狀...

金門添追淚新秘境 烈嶼清遠湖的藍眼淚可看可互動

金門的藍眼淚，近年來在多位攝影達人的推波助瀾下，成為金門新的旅遊賣點，不少民宿都開始推出帶旅客賞藍眼淚的行程，包括成功海...

高市圖「開卷書香送好禮」 借書集點換好禮、抽按摩椅

高雄市立圖書館「開卷書香送好禮」活動，今年在國內疫情大解封後正式開跑。活動期間持高市圖個人或家庭借閱證，一次借滿5本書可...

屏東惡地種電變金雞母 寶晶能源人才培訓在地化

屏東縣政府針對轄內地層下陷區及不利耕作區推動太陽光電計劃，以 800MW 發電容量為目標，由寶佳集團與前國際票券總經理蔡...

季節限定浪漫黃金雨 屏東欣賞阿勃勒正是時候

每年5、6月是又名「黃金雨」的阿勃勒盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，隨風落在地上的花瓣美如黃金地毯，是季節限定的美麗浪漫...

田寮區農會做特產饅頭 北部人好花粉南部人愛桂圓

高雄田寮、岡山與內門等地種植龍眼，也出產龍眼蜂蜜，田寮農會家政班成員將在地特產融入商品，研發蜂蜜花粉與桂圓兩種口味的手工...

政務官請假副首長議會備詢 高雄市議員為事務官打氣

罷免高雄市第3屆市長6日完成投票，高雄市政務官將隨市長韓國瑜去職，最近也陸續請假，今天列席議會的工務部門官員，都由副首長...

解封首檔柯南登場 預售優惠倒數中

國內疫情趨緩，藝文產業正要恢復元氣，「名偵探柯南 科學搜查展」為疫情解封後，全台首檔開展的展覽，本月16日起將在高雄國立...

熱門新聞

台中東區建成路地下道走入歷史 明起封路填平

台南鐵路地下化終於要展開強拆 11日將拆張宅

愛將董德堉每天狂請公假4小時 柯文哲面露鐵青：會處理

大甲媽周四重啟遶境 白沙屯媽2個月內也要辦

芝投公路重啟…北投怕塞爆 三芝人催快點

網紅拍片教北捷逃票兩招 柯文哲批是非偏差指示送警局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。