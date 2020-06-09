安心旅遊離島補助未納小琉球 周春米：不接地氣

交通部昨天公布安心旅遊國旅補助方案，但只納入澎湖縣、金門縣及連江縣，卻遺漏屏東小琉球及台東縣蘭嶼與綠島，民進黨立委周春米認為，這樣實在不夠接地氣。

周春米今天發布新聞稿表示，「安心旅遊國旅補助方案」離島團體行補助部分，推出每人每天獎助新台幣1200元，每團上限7萬元的優惠方案，但方案卻只納入澎湖縣、金門縣以及連江縣3個離島，台東的綠島、蘭嶼及屏東的小琉球都沒納入。

周春米忍不住感嘆，「我的離島不是你的離島」，小琉球、綠島和蘭嶼都是旅遊勝地，沒納入補助未免太不夠接地氣。

周春米表示，以屏東小琉球為例，近2年吸引了超過50萬人的觀光客前往，但今年受到疫情影響，1至5月觀光人數較於108年同期下降了近10萬人，也亟需政府挹注。

周春米指出，根據「離島建設條例」，與台灣本島隔離屬我國管轄的島嶼都屬於離島，因此蘭嶼、綠島、小琉球甚至是東沙群島等，也都是法律上的離島。

她說，疫情帶來的經濟衰退，對各界都造成不小的衝擊，振興方案「不但患寡，同時也患不均」，而小琉球、蘭嶼以及綠島等觀光離島，理應納入團體旅遊補助範圍，交通部應該從離島團體旅遊補助這點出發，重新檢視各地觀光受影響程度，來制定補助方案。