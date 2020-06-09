提前歡度警察節 金門縣頒獎表揚績優員警

金門縣金湖鎮分局組長呂世注以愛心耐心積極協尋失蹤人口，獲頒今年警政署失蹤人口查尋工作績優員警。呂世注說，雖然協尋過程辛苦，但看到家屬感激的眼神，覺得一切都值得。

6月15日是警察節，金門縣警察局提前於今天在金門縣社會福利館舉行慶祝大會，由縣長楊鎮浯主持。他會中頒獎表揚內政部警政署模範警察－刑事警察大隊偵查佐莊德慶、全國績優警勤區－金城分局警員陳彥仁，以及失蹤人口查尋績優人員－金湖分局組長呂世注。

呂世注於108年9月到10月間轄內發生3起緊急協尋失蹤人口案件時，調閱車輛辨識系統、路口監視器，確認失蹤者當天的行進動態後，鎖定可能失蹤方向及範圍，立即規劃動員員警及協勤民力，發動搜尋，積極主動參與協尋工作而獲獎。

呂世注今天帶著妻子黃雅姍一同上台接受楊鎮浯頒獎，分享榮耀。呂世注說，每當有民眾走失，不捨看到家屬心急如焚，他都會傾全力規劃並動員相關人員，找回走失民眾與親人相聚。

他說，去年3起失蹤案找回2名老人家，雖另一起當事人往生，慶幸總算功德圓滿，尤其看到家屬感激的眼神，他覺得所有的辛勞都值得了。

莊德慶2013年投入刑事工作，偵破職業賭場、詐欺、販毒、假酒、侵害金酒公司商標權等案件，他說，首次獲頒模範警察殊榮，希望繼續為維護金門縣治安貢獻心力。

陳彥仁擔任警勤區工作歷經14年，曾於2009、2012和2016年在新北市政府警察局榮獲績優警勤區員警共3次，這次是第4次榮獲全國績優警勤區員警殊榮。

楊鎮浯致詞時表示，金門在全國治安表現上向來名列前茅，自從局長張國雄上任後，金門治安更上層樓；楊鎮浯感謝縣警局在這次新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情期間，配合縣政府執行各項防疫政策及維安工作，給予高度肯定。

今天會中同時頒發資深績優警察獎章給服務滿10年、20年和30年員警共34人；並由縣議會議長洪允典頒獎表揚警察局績優員警少年警察隊警員陳怡儀等人和員工，以及績優義勇交通警察人員、義勇警察人員、民防人員和志工等獎項。