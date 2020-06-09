高港迷航獲救小虎鯨 海保署：已能自行游泳

4月底在高雄港迷航獲救的小虎鯨，迄今仍收容在成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心。海保署今天指出，經連月來治療團隊照顧，恢復狀況良好，牠已能自行游泳，將評估何時可野放。

行政院海洋委員會海洋保育署昨晚在官方臉書貼文，提到成大海洋生物暨鯨豚研究中心收容的這隻小虎鯨現況表示，小虎鯨前一個多月因無法自行漂浮，時時需要志工在水下藉由毛巾托著做保定，現在的牠已經移到大水池自由的游泳，也可以嘗試自行捕食。

海保署進一步指出，看著小虎鯨一天比一天靈活，團隊成員都非常振奮，對於急性感染和體內寄生蟲大部分受控制，至於是否已達到野放標準，仍要和獸醫討論後再確認。

4月25日首批小虎鯨迷航闖進高雄港，其中7隻死亡，獲救的1隻送成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心安置。