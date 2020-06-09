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小港醫院複合式震波中心 助婦產泌尿復健心臟內科患者

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄小港醫院成立「複合式震波中心」，結合心臟內科、婦產科、泌尿科、復健科與骨科，針對不同科別病患給予適當的處置。圖／小港醫院提供
高雄小港醫院成立「複合式震波中心」，結合心臟內科、婦產科、泌尿科、復健科與骨科，針對不同科別病患給予適當的處置。圖／小港醫院提供

高雄小港醫院今天成立「複合式震波中心」，結合心臟內科、婦產科、泌尿科、復健科與骨科，針對不同科別病患給予適當的處置，並公開全台第一台心臟同軸定位技術專利震波系統，以非侵入性及不用開刀等優點，改善患者的心絞痛症狀及心衰竭症狀，提供新型態的治療方式。

小港醫院複合式震波中心中心召集人龍震宇表示，震波為一種非侵襲性的能量治療，除了廣泛應用於骨科疾病外，現今更有「低能量體外心臟震波治療」，提供患者另一項安全有效無痛的治療方式。像泌尿科常見的勃起功能障礙者，部分患者會選擇逃避不面對，害怕侵入性治療方式，但利用「低能量」體外震波刺激局部細胞增生、組織修復，以及血管新生，可有效改善，重振雄風。

龍震宇指出，針對女性尿失禁、膀胱過動症及慢性骨盆腔疼痛症候群等，也可以利用「低能量」震波治療。小港醫院今天邀請45歲顏女士分享因骨盆腔發炎的症狀求診，利用低能量震波治療持續8次、每周1次後，疼痛大幅改善，現在僅偶爾才會抽痛。

小港醫院複合式震波中心設於3樓海扶刀治療中心旁，內部除有最新聚焦式+擴散式震波治療儀外，內科主任蘇河名補充，來心臟內科求診的病人不少，因此院方耗資近2千萬引進全國第一台心臟同軸定位技術專利的震波治療儀器，因技術難度較高須由醫師親自執行，一般完整治療分9次療程，每次療程約30分鐘至60分鐘，是一種非侵入性且較安全的救援性治療。

震波治療應用在臨床已有超過30年的歷史，具有非侵入性、免麻醉、免打針、免開刀、免吃藥及無放射性等優點。小港醫院結合五大臨床科提供整合式照護，並且針對不同治療分別安排專人提供諮詢服務。民眾可撥07-8036783轉3209心臟內科、3253婦產科、3262泌尿科、3260骨科、3526復健科，醫院會提供最佳的個人化治療方式諮詢。

高雄小港醫院成立「複合式震波中心」，結合心臟內科、婦產科、泌尿科、復健科與骨科，針對不同科別病患給予適當的處置。圖／小港醫院提供
高雄小港醫院成立「複合式震波中心」，結合心臟內科、婦產科、泌尿科、復健科與骨科，針對不同科別病患給予適當的處置。圖／小港醫院提供

患者 復健

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