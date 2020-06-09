韓國瑜下一步 王金平：他會有自己計畫處理

高市議長許崑源墜樓身亡，前立法院長王金平今天到靈堂弔唁後，對於媒體提問如何建議遭罷免的高雄市長韓國瑜下一步時，他表示韓國瑜會有自己計畫處理。

王金平由高雄市農會理事長蕭漢俊等人陪同，前往高市殯儀館弔唁許崑源、慰問遺孀，並於靈堂外接受媒體聯訪。

王金平表示，許崑源在高市為國民黨付出很多心力，選舉也都請許崑源擔任主任委員等重要角色，是個講情重義和愛護家庭的人，他很難過不捨。

媒體詢問國民黨參加高市長補選的人選，王金平說，國民黨會有自己的打算，面向是多面的，要從本地找人或外地找，黨會去做各方面考量，他沒有任何建議。

至於是否會建議提罷免無效訴訟，王金平認為，他也沒有任何建議，國民黨會做各方面考量，並做出最好的決定。外傳有人建議籌組新政黨，王金平表示，「用膝蓋想也知道不可能的事。」。

民進黨高市黨部主委趙天麟也由高市議員林智鴻、李雅慧等人陪同弔唁許崑源。趙天麟神色凝重，接受媒體訪問時表示，他的選區也是許崑源的選區，在選區或議會，許崑源是他的前輩，發生這事情非常的震驚和不捨，希望外界不要妄加揣測原因。

對於媒體提問韓國瑜支持者和相關團體申請凱達格蘭大道路權，趙天麟認為，畢竟是第一次的罷免案，韓粉要申請集會遊行的動作可以理解，但終究還是很希望大家可以放下，對有沒要舉行集會遊行都尊重。