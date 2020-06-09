條石鯛與馬糞海膽 澎南方四島海域首度放流

農委會水試所澎湖海洋生物研究中心今天首度在南方四島國家海洋公園海域內，放流有條石鯛和1500顆馬糞海膽等高經濟物種，豐富園區多樣性的漁業資源。

農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心今年度針對多種澎湖在地生態功能物種及經濟物種進行種苗生產，期收「生態功能修復」及「棲地資源豐育」之效。目前已完成培育可供放流的物種有條石鯛、斑石鯛、銀塔鐘螺、白棘三列海膽等。

有別以往因交通運輸考量、或配合舉辦放流活動所需，大多選在本島周邊海域進行，今年度選定虎井嶼、七美嶼，以及南方四島進行多場系列放流工作，將於6月中旬前視天候許可狀況進行。

截至目前為止，包括5月15日在菓葉村放流體長6公分條石鯛1萬尾、5月28日於虎井嶼放流體長6公分條石鯛5000尾、6月2日於虎井嶼、七美放流逾20萬顆體長0.5～2公分的銀塔鐘螺。今天放流條石鯛1萬尾，以及俗稱「馬糞海膽」的白棘三列海膽約1500顆。

澎湖海生中心表示，馬糞海膽由於生殖腺美味可口，每年開放採捕季節一到，野外棲地成熟個體幾乎被捕捉殆盡。為了替海洋留存成熟個體進行自然交配增殖，有別於以往放流小體型個體，今年度嘗試放流已達成熟體型(殼徑超過6公分)個體。

初步觀察比較兩者放流後的資源挹注效應，目前選定放流在東嶼坪海域，透過國家公園的管理機制，對於成熟個體進行保護，並與野生個體搭配，在即將到來的生殖季節立即投入種苗增產的行列。

至於條石鯛是澎湖週邊海域高單價的經濟性物種，也是磯釣客心目中的夢幻之魚，目前市價每公斤超過新台幣1200元。9日先在東嶼坪海域放流5000尾、體型6公分以上的條石鯛；10日則選定在東吉鋤頭嶼海域再放流5000尾、同體型的個體。