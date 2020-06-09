金門添追淚新秘境 烈嶼清遠湖的藍眼淚可看可互動

金門的藍眼淚，近年來在多位攝影達人的推波助瀾下，成為金門新的旅遊賣點，不少民宿都開始推出帶旅客賞藍眼淚的行程，包括成功海岸、慈湖等地，都是金門知名適合觀賞藍眼淚景點，但今年烈嶼也發現藍眼淚的蹤跡，就在清遠湖，烈嶼攝影好手許雅玲說，這裡的藍眼淚，不受潮汐與風向影響，保證看得到，還可以用樹枝等牽引湖水，製造圖形，相當有互動性。

已經連續追了3年藍眼淚的許雅玲表示，烈嶼的海岸無法像大金門一樣能觀賞到藍眼淚，他們幾位同好分析，去年在吹南風時，面對廈門的西面海岸線，例如烈嶼的中墩、上林，可以觀察到藍眼淚，而非如同大金門在南面可以觀察到淚況，而烈嶼東面海岸線，例如東崗，觀察到藍眼淚逐漸偏少。

許雅玲說，他們幾位攝影同好，最近在偶然發現清遠湖內竟然也有藍眼淚，她說，清遠湖早年為烈嶼場盬埕中的下盬埕坳，此處為濕地地形，保有豐富的生態環境；她認為，與大金門許多賞淚點可能暗潮洶湧，相較之下，這裡應該是最安全的觀察藍眼淚地點，只是月光偏亮時，淚況就會偏淡。

不少到清遠湖看過的淚迷都直呼，此處的藍眼淚，真的是多到爆炸。許雅玲透露，還有人會用樹枝在湖邊畫出想要形狀，增添浪漫的氛圍，她就看到友人畫出愛心的圖樣，向女友示愛，在加上身後的拱橋燈景，現場如詩如畫。

隨著近日天氣越來越熱，許雅玲表示，如果氣溫持續攀升，藍眼淚的數量將會越來越少，因為太熱牠們活不了，她預估，清遠湖的藍眼淚頂多存活到月底，想要追淚的民眾，要把握最後的半個月賞淚期。