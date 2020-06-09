高市圖「開卷書香送好禮」 借書集點換好禮、抽按摩椅

高雄市立圖書館「開卷書香送好禮」活動，今年在國內疫情大解封後正式開跑。活動期間持高市圖個人或家庭借閱證，一次借滿5本書可集1點，集滿12點、24點、36點可兌換衛生紙、蒸氣眼罩、超商咖啡券、便利商店禮物卡、生活索書號文創小物等實用生活小禮。另外每證借滿60冊即可自動累計1次抽獎機會，將於12月13日活動結束後，擇期抽出按摩椅、Apple watch、氣炸鍋等大獎。借愈多，中獎機會愈大！

高市圖表示，上半年度因應防疫，活動多延期緩辦。自開辦以來受到讀者朋友熱烈歡迎的「開卷書香送好禮」，今年在疫情解封後正式起跑。為鼓勵市民朋友借閱紙本書，即日起到12月13日止，讀者只要持個人借閱證或家庭借閱證，在高市圖總館及各分館（不含高雄文學館），一次借滿5本書（包括視聽資料），即可獲得1點。

集滿12點可於各分館兌換抽取式衛生紙1包；集滿24點兌換蒸氣眼罩1片；集滿36點，在總館有翰林茶館50元抵用券1份、弄咖啡親子餐廳總圖店美式咖啡兌換券1份、生活索書號文創小物1份，可擇一兌換。分館則不同期間可兌換7-11統一超商City Café提貨卡1張或全家便利商店50元禮物卡1張。

除了集點閱換生活小禮，高市圖還準備各項大獎大放送，包括漢來海港城餐券、寶雅生活館500元提貨券、Philips氣炸鍋、Honeywell空氣清淨機，還有Apple watch，及最大獎Tokuyo按摩椅。活動期間借閱冊數由系統自動統計，每張借閱證借書達60冊時，即可獲得１次抽獎機會，達120冊可獲抽獎機會２次，依此類推。12月13日活動結束後，年底前高市圖將擇期以電腦隨機方式公開抽出得獎名單。

高市圖表示，根據統計，108年高市圖借閱總冊數突破1200萬冊，比前一年增加21萬，更比106年增加116萬，可見高雄市的讀者借閱能量仍然不斷成長中。詳細活動辦法可上高市圖及官網查詢https://tinyurl.com/yaqtufrn。