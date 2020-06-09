屏東惡地種電變金雞母 寶晶能源人才培訓在地化

屏東縣政府針對轄內地層下陷區及不利耕作區推動太陽光電計劃，以 800MW 發電容量為目標，由寶佳集團與前國際票券總經理蔡佳晋合作成立寶晶能源，獲遴選合格專案輔導廠商，預計3年內在屏東縣林邊鄉、枋寮鄉等鄉鎮建置 300MW 以上太陽光電電廠；寶晶能源為養成屏東在地太陽光電維運專才，11日將與屏東高工簽訂合作備忘錄，啟動太陽光電人才培育計畫，由寶晶能源機電及土木工程專業人員協助培訓，

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，台灣有98％能源仰賴進口，發展太陽光電既是能源轉型的趨勢也是產業發展契機，讓台灣提升能源自主；屏東林邊案場第1期即將完工商轉，目前就需要開始培育運維人才，代表寶晶能源用心長精深耕屏東；屏東高工辦學精神與績效受肯定，榮幸雙方進行產學合作，配合寶晶能源屏東300MW 電廠完工時程，成為全台第一個落實太陽光電建造、營運與維修人才在地培育的產學合作計畫。

他說，藉由屏東縣政府推動100%綠電城市的目標， 寶晶能源以永續經營、在地回饋理念，預計在2022 年達到 300ＭＷ完工商轉；透過整合集團資源投入屏東在地太陽光電人才培育計畫，以專業訓 練屏東學生有關太陽光電跨領域整合技術，學生畢業後即進入寶晶能源就業，表現優異者有機會直接留任；寶晶能源也持續精進企業內部人才訓練和發展制度，希望配合這次徵才計畫讓屏東在地學子充分發揮潛 能提早進入綠能產業卡位，開拓自己的職涯藍海。