快訊

終結罷韓之亂？韓國瑜下午擬宣布不提罷免無效之訴

議員身故缺額不遞補？規範不同調 市民權益被犧牲

愛文芒果豐收 屏縣啟動加工調節市場供需

中央社 / 屏東縣9日電

今年氣候穩定，屏東的愛文芒果大豐收。屏東縣政府除了拓展內外銷通路外，今天也宣布即日起啟動次級品加工，以有效調節市場供需。這波芒果加工目標量為1500公噸。

今年屏東愛文芒果價格較去年同期下滑約3、4成，由於6月中旬台南的愛文芒果即將量產，屏東縣政府除積極開拓內外銷通路外，並為芒果次級品開拓加工等其他通路，以穩定產銷並提高產地農民收益。

縣府表示，這波芒果加工目標量為1500公噸，只要加工廠符合公告資格，加工用途及產製項目如芒果果乾、果泥、果餡、果汁、蜜餞、冰品等，而且向屏東縣農民團體採購芒果，就可提出加工申請。

縣府表示，採購期限及數量，需經縣府通知後才可啟動；至於加工期限，可以執行到8月底。

農業處表示，屏東縣愛文芒果種植面積每年增加，截至去年統計達4134公頃，是僅次台南的全台第2大產區，每年4月底起陸續進入採收期。

農業處指出，今年除了因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）致使出口量不若往年，再加上5月底的連日豪雨造成果品外觀受損，連帶影響內外銷市場價格，目前因格外品較多，產地農民無法銷售，導致收益減少。

農業處表示，由於武漢肺炎疫情影響，今年度戶外行銷活動暫停，但芒果產期一直持續到6月底，不會因疫情而出現產期中斷。除了近日積極在外銷市場、國內百貨公司通路、郵政商城等通路加強行銷外，縣府也首度辦理芒果評鑑比賽，以另種方式行銷、提高屏東愛文知名度。

屏東縣政府 芒果 農民

延伸閱讀

最台冰菓室手搖！珍煮丹首推「紅心芭樂檸檬雪沙、芒果海雁雪沙」 加碼限定優惠

開花異常 台南愛文芒果減產1成5

枋寮業者慶祝解封樂 找6對情侶示範「愛吻芒果」

台南愛文芒果下周上市 估計今年減產15趴

相關新聞

季節限定浪漫黃金雨 屏東欣賞阿勃勒正是時候

每年5、6月是又名「黃金雨」的阿勃勒盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，隨風落在地上的花瓣美如黃金地毯，是季節限定的美麗浪漫...

金門添追淚新秘境 烈嶼清遠湖的藍眼淚可看可互動

金門的藍眼淚，近年來在多位攝影達人的推波助瀾下，成為金門新的旅遊賣點，不少民宿都開始推出帶旅客賞藍眼淚的行程，包括成功海...

高市圖「開卷書香送好禮」 借書集點換好禮、抽按摩椅

高雄市立圖書館「開卷書香送好禮」活動，今年在國內疫情大解封後正式開跑。活動期間持高市圖個人或家庭借閱證，一次借滿5本書可...

屏東惡地種電變金雞母 寶晶能源人才培訓在地化

屏東縣政府針對轄內地層下陷區及不利耕作區推動太陽光電計劃，以 800MW 發電容量為目標，由寶佳集團與前國際票券總經理蔡...

田寮區農會做特產饅頭 北部人好花粉南部人愛桂圓

高雄田寮、岡山與內門等地種植龍眼，也出產龍眼蜂蜜，田寮農會家政班成員將在地特產融入商品，研發蜂蜜花粉與桂圓兩種口味的手工...

政務官請假副首長議會備詢 高雄市議員為事務官打氣

罷免高雄市第3屆市長6日完成投票，高雄市政務官將隨市長韓國瑜去職，最近也陸續請假，今天列席議會的工務部門官員，都由副首長...

解封首檔柯南登場 預售優惠倒數中

國內疫情趨緩，藝文產業正要恢復元氣，「名偵探柯南 科學搜查展」為疫情解封後，全台首檔開展的展覽，本月16日起將在高雄國立...

罷韓後首次質詢 高市3局長請假

高雄市議會昨進行工務部門質詢，這是在市長韓國瑜被罷免後的首次議會質詢，但高市府工務局、地政、都發3局長都請假，由副局長出...

垃圾車裝GPS 高市民隨時可查

許多民眾都有苦等或匆忙追趕垃圾車經驗，高雄市環保局運用衛星定位（GPS）技術，今起推出「便民查詢系統平台」，民眾可用手機...

蛋界「隱形冠軍」 疫情期業績逆勢成長

以生產蛋類加工品聞名的福記冷凍食品，是近百年歷史的老店，從小碾米廠蛻變為年營收3億元的冷凍食品公司，被譽為蛋界「隱形冠軍...

友善鳳梨豐收 屏科大送愛弱勢

屏科大智慧農業中心是學校類產業生產的示範基地，設有鳳梨園搭配各種實習課程，栽培過程從種植苗株、催花到套袋等，透過教學由學...

安心旅遊將於7月1日上路！ 恆春半島業者樂觀其成

隨著疫情趨緩，交通部觀光局公布將於7月1日起至10月31日推出「安心旅遊國旅補助方案」，且該優惠時段不分平、假日皆能適用...

熱門新聞

新北市第一個完全禁漁區揭牌 岸際撈捕、垂釣都不允許

影／又淹了！氣象局發布豪雨特報 彰化花壇彰員路大淹水

台中東區建成路地下道走入歷史 明起封路填平

台南鐵路地下化終於要展開強拆 11日將拆張宅

愛將董德堉每天狂請公假4小時 柯文哲面露鐵青：會處理

大甲媽周四重啟遶境 白沙屯媽2個月內也要辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。