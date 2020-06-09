愛文芒果豐收 屏縣啟動加工調節市場供需

今年氣候穩定，屏東的愛文芒果大豐收。屏東縣政府除了拓展內外銷通路外，今天也宣布即日起啟動次級品加工，以有效調節市場供需。這波芒果加工目標量為1500公噸。

今年屏東愛文芒果價格較去年同期下滑約3、4成，由於6月中旬台南的愛文芒果即將量產，屏東縣政府除積極開拓內外銷通路外，並為芒果次級品開拓加工等其他通路，以穩定產銷並提高產地農民收益。

縣府表示，這波芒果加工目標量為1500公噸，只要加工廠符合公告資格，加工用途及產製項目如芒果果乾、果泥、果餡、果汁、蜜餞、冰品等，而且向屏東縣農民團體採購芒果，就可提出加工申請。

縣府表示，採購期限及數量，需經縣府通知後才可啟動；至於加工期限，可以執行到8月底。

農業處表示，屏東縣愛文芒果種植面積每年增加，截至去年統計達4134公頃，是僅次台南的全台第2大產區，每年4月底起陸續進入採收期。

農業處指出，今年除了因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）致使出口量不若往年，再加上5月底的連日豪雨造成果品外觀受損，連帶影響內外銷市場價格，目前因格外品較多，產地農民無法銷售，導致收益減少。

農業處表示，由於武漢肺炎疫情影響，今年度戶外行銷活動暫停，但芒果產期一直持續到6月底，不會因疫情而出現產期中斷。除了近日積極在外銷市場、國內百貨公司通路、郵政商城等通路加強行銷外，縣府也首度辦理芒果評鑑比賽，以另種方式行銷、提高屏東愛文知名度。