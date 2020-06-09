快訊

多架共軍蘇愷戰機入侵我西南空域 國防部：積極驅離

震撼！國泰宣布停牌 疫情再度改變全球航空業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

季節限定浪漫黃金雨 屏東欣賞阿勃勒正是時候

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣麟洛運動公園的阿勃勒盛開，吸引親子和情侶前往賞景。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣麟洛運動公園的阿勃勒盛開，吸引親子和情侶前往賞景。圖／取自潘孟安臉書

每年5、6月是又名「黃金雨」的阿勃勒盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，隨風落在地上的花瓣美如黃金地毯，是季節限定的美麗浪漫花海景致；在屏東縣，麟洛運動公園和榮民之家是在地人必去的賞花景點外，台17線、台1線佳冬段、國道3號匯入88快速道路交流道路邊坡，路旁盛開的阿勃勒美景，讓駕駛人心曠神怡，屏東縣長潘孟安都在臉書發文邀請民眾到屏東「樂活屏東賞花去」。

潘孟安呼籲大家防疫期間不妨出門賞花，透透氣也很不錯，更打出「防疫新生活，樂活屏東遊，出門賞花去，心情更美麗。」的口號；貼文一出也馬上引起廣大迴響，許多網友紛紛留言或po照、分享，直呼超美。

阿勒勃一般作為景觀樹或行道樹使用，廣泛在熱帶及亞熱帶地區種植，花期約在初夏5、6月間，成串垂懸的金黃花序，將大地和道路妝點得閃閃動人當微風吹拂過阿勃勒，落英繽紛的花瓣，就像黃金雨般，美到令人屏息。

吳姓佳冬村民說，最近每天上班經過台1線佳冬昌隆段，都會被黃金瀑布般的花海吸引，感覺大家車速都自動放慢，還有路過的遊客停下車來賞景、拍照。

台17線、台1線佳冬段路旁盛開的阿勃勒美景，讓駕駛人心曠神怡。記者潘欣中／攝影
台17線、台1線佳冬段路旁盛開的阿勃勒美景，讓駕駛人心曠神怡。記者潘欣中／攝影
國道3號匯入88快速道路交流道路邊坡，路旁盛開的阿勃勒美景，讓駕駛人心曠神怡，記者潘欣中／攝影
國道3號匯入88快速道路交流道路邊坡，路旁盛開的阿勃勒美景，讓駕駛人心曠神怡，記者潘欣中／攝影
屏東縣麟洛運動公園的阿勃勒盛開，吸引親子和情侶前往賞景。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣麟洛運動公園的阿勃勒盛開，吸引親子和情侶前往賞景。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣 賞花 阿勃勒

延伸閱讀

夏季限定！ 街道飄起黃金雨 新北阿勃勒秘境曝光

黃金雨秘境爆量盛開！台南全新「阿勃勒隧道」美炸，最滿花期趁現在

防疫解封阿勃勒夯 虎頭埤遊客逾3000人

夏日限定 台84線台南大內阿勃勒黃金雨瀑超療癒

相關新聞

季節限定浪漫黃金雨 屏東欣賞阿勃勒正是時候

每年5、6月是又名「黃金雨」的阿勃勒盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，隨風落在地上的花瓣美如黃金地毯，是季節限定的美麗浪漫...

高市圖「開卷書香送好禮」 借書集點換好禮、抽按摩椅

高雄市立圖書館「開卷書香送好禮」活動，今年在國內疫情大解封後正式開跑。活動期間持高市圖個人或家庭借閱證，一次借滿5本書可...

屏東惡地種電變金雞母 寶晶能源人才培訓在地化

屏東縣政府針對轄內地層下陷區及不利耕作區推動太陽光電計劃，以 800MW 發電容量為目標，由寶佳集團與前國際票券總經理蔡...

田寮區農會做特產饅頭 北部人好花粉南部人愛桂圓

高雄田寮、岡山與內門等地種植龍眼，也出產龍眼蜂蜜，田寮農會家政班成員將在地特產融入商品，研發蜂蜜花粉與桂圓兩種口味的手工...

政務官請假副首長議會備詢 高雄市議員為事務官打氣

罷免高雄市第3屆市長6日完成投票，高雄市政務官將隨市長韓國瑜去職，最近也陸續請假，今天列席議會的工務部門官員，都由副首長...

解封首檔柯南登場 預售優惠倒數中

國內疫情趨緩，藝文產業正要恢復元氣，「名偵探柯南 科學搜查展」為疫情解封後，全台首檔開展的展覽，本月16日起將在高雄國立...

罷韓後首次質詢 高市3局長請假

高雄市議會昨進行工務部門質詢，這是在市長韓國瑜被罷免後的首次議會質詢，但高市府工務局、地政、都發3局長都請假，由副局長出...

垃圾車裝GPS 高市民隨時可查

許多民眾都有苦等或匆忙追趕垃圾車經驗，高雄市環保局運用衛星定位（GPS）技術，今起推出「便民查詢系統平台」，民眾可用手機...

蛋界「隱形冠軍」 疫情期業績逆勢成長

以生產蛋類加工品聞名的福記冷凍食品，是近百年歷史的老店，從小碾米廠蛻變為年營收3億元的冷凍食品公司，被譽為蛋界「隱形冠軍...

友善鳳梨豐收 屏科大送愛弱勢

屏科大智慧農業中心是學校類產業生產的示範基地，設有鳳梨園搭配各種實習課程，栽培過程從種植苗株、催花到套袋等，透過教學由學...

安心旅遊將於7月1日上路！ 恆春半島業者樂觀其成

隨著疫情趨緩，交通部觀光局公布將於7月1日起至10月31日推出「安心旅遊國旅補助方案」，且該優惠時段不分平、假日皆能適用...

影／彭振聲選高雄市長？柯：剛有問他的意願

台北市議會下午進行市政總質詢，市議員提問市長柯文哲，有關高雄市長罷免成功，民眾黨是否會派人到高雄補選，柯文哲笑著說，開議...

熱門新聞

南投雙龍七彩吊橋夯 縣府爭取開放七彩湖串遊程

台灣八景島水族館最亮新景點 桃市府證實8月開幕

新北市第一個完全禁漁區揭牌 岸際撈捕、垂釣都不允許

影／又淹了！氣象局發布豪雨特報 彰化花壇彰員路大淹水

台南鐵路地下化終於要展開強拆 11日將拆張宅

安心旅遊上路 花蓮暑假住房率5成 縣府推優惠搶客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。