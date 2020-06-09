季節限定浪漫黃金雨 屏東欣賞阿勃勒正是時候

每年5、6月是又名「黃金雨」的阿勃勒盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，隨風落在地上的花瓣美如黃金地毯，是季節限定的美麗浪漫花海景致；在屏東縣，麟洛運動公園和榮民之家是在地人必去的賞花景點外，台17線、台1線佳冬段、國道3號匯入88快速道路交流道路邊坡，路旁盛開的阿勃勒美景，讓駕駛人心曠神怡，屏東縣長潘孟安都在臉書發文邀請民眾到屏東「樂活屏東賞花去」。

潘孟安呼籲大家防疫期間不妨出門賞花，透透氣也很不錯，更打出「防疫新生活，樂活屏東遊，出門賞花去，心情更美麗。」的口號；貼文一出也馬上引起廣大迴響，許多網友紛紛留言或po照、分享，直呼超美。

阿勒勃一般作為景觀樹或行道樹使用，廣泛在熱帶及亞熱帶地區種植，花期約在初夏5、6月間，成串垂懸的金黃花序，將大地和道路妝點得閃閃動人當微風吹拂過阿勃勒，落英繽紛的花瓣，就像黃金雨般，美到令人屏息。