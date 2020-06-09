田寮區農會做特產饅頭 北部人好花粉南部人愛桂圓

高雄田寮、岡山與內門等地種植龍眼，也出產龍眼蜂蜜，田寮農會家政班成員將在地特產融入商品，研發蜂蜜花粉與桂圓兩種口味的手工饅頭，透過農特產行銷活動四處推廣。班員發現，北部民眾重養生，愛買花粉口味，南部人則偏好微甜口感的桂圓饅頭，南北消費者口味不同。

高市各地農會都有不同在地特色商品，阿蓮農會出產蜜棗蜜餞，田寮區農會開發鹹豬肉禮盒、鳳梨醬、竹筍醬等商品，家政班則利用蜂蜜與龍眼乾製作手工饅頭銷售。

大崗山一帶林區有不少蜂農，大崗山蜂蜜遠近馳名。產銷班成員說，花粉是蜜蜂從花朵上採集後，再混合少許蜂蜜與唾液分泌物結合而成，營養價值高，多數人都是直接食用，每次吃5至10克左右。

為推廣商品，家政班員常參加農業推廣活動。班員黃淑鈴說，手工饅頭強調天然口感，除展售活動外，也透過網路銷售，採用平價銷售策略，北部消費者重養生，喜歡花粉饅頭，南部人偏好微甜與果粒口感的桂圓饅頭，南北消費者喜好不同。

黃姓消費者說，花粉原本就沒有特殊風味，所以花粉饅頭味道跟白饅頭差不多，桂圓饅頭裡面有龍眼乾果粒，吃起來也比較甜，所以偏好桂圓饅頭，希望以後能有更多不同口味的手工饅頭可選擇。