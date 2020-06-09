馬祖實施縣民保留機位 縣府盼使用率再提升

為避免馬祖觀光壓縮居民交通需求，連江縣交旅局投入預算安排「縣民保留機位」，作為觀光旺季前往台灣的交通因應措施，今年2至4月使用率不到3成，盼使用率再提升。

馬祖旅遊旺季空中交通機位一位難求，為保障居民交通權益，避免影響居民出入不便，連江縣交通旅遊局於每年旺季4月至7月期間，提供每日限量「縣民保留機位」服務，因應航班規劃調配名額、緊急情形的措施，但今年度受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，2至4月的各月使用率不到3成。

交旅局提供保留機位的歷年使用狀況，105年7月至9月使用率約17%，至107年4月至7月為43%、108年的5月及6月則為35%，其中各年5月至6月因藍眼淚旺季與霧季，航班運輸狀況不穩，觀光客易訂走機位，因此居民使用率也較高，最高曾達67%，顯現地方實施保留機位的重要性。

連江縣交旅局長林長青表示，為了提高縣民使用率，交旅局同仁也不斷應變服務方法，不僅訂位時間從14天前縮短至1天前，提供鄉親可確定行程後確實使用，也由全局同仁接聽訂位電話，提供服務需求。

為了能夠便民，避免空中交通有限資源受觀光壟斷，交旅局109年1月至4月已投入新台幣67萬2672元預算補貼空位費用，交旅局因此提醒，除了便利縣民使用保留機位，若設籍的縣民不需使用，也提供非設籍居民利用，以免浪費機位，希望能在確保居民交通行的權益與政府財政中達到效益的雙贏。