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政務官請假副首長議會備詢 高雄市議員為事務官打氣
罷免高雄市第3屆市長6日完成投票，高雄市政務官將隨市長韓國瑜去職，最近也陸續請假，今天列席議會的工務部門官員，都由副首長領軍備詢，民進黨議員李雅慧、林于凱、何權峰都為事務官打氣。
列席議會的工務部門官員，有工務局、都發局和地政局，上午質詢的議員高閔琳、李雅慧、林于凱重點都在市政問題上，追問路平、公共空地草待剪除、庇護島設置、鳳山車站周邊無障礙設施等，少涉及政治之事。李雅慧期許列席的首長把議員反映的問題記錄下來，待代理市長上任之後由新的市府團隊參考。林于凱表示，市政的推動，要靠市府第一線人員，盼第一線公務人員繼續為市政努力。
何權峰說，工務局長吳明昌昨天說做一天和尚撞一天鐘，韓國瑜昨天還主持防疫會議，今天也主持市政會議，可是吳明昌卻向議會請假未列席備詢，他對吳的做法不以為然。
對於向議會請假，工務部門首長向議會表示，他們已無法做政策上的決定，所以讓能延續市政的事務官答詢，讓事務官掌握議員反映的各項問題並進一步尋求解決。
不過，何權峰仍肯定事務官對推動市政的重要性，期許工務部門官員持續為高雄市政努力，不管以後市長是誰。
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