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不滿縱容脫北者發傳單 北韓：今起全面切斷與南韓溝通管道

解封首檔柯南登場 預售優惠倒數中

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
「名偵探柯南 科學搜查展」為疫情解封後，全台首檔開展的展覽，6月16日起將在高雄國立科學工藝博物館搶先登場。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」為疫情解封後，全台首檔開展的展覽，6月16日起將在高雄國立科學工藝博物館搶先登場。圖／聯合數位文創提供

國內疫情趨緩，藝文產業正要恢復元氣，「名偵探柯南 科學搜查展」為疫情解封後，全台首檔開展的展覽，本月16日起將在高雄國立科學工藝博物館登場，預售優惠到本月15日截止，粉絲要把握購票優惠。

「名偵探柯南科學搜查展」結合推理辦案和科學鑑識，讓大小朋友一起化身名偵探，與熟悉的角色柯南、安室透或小蘭搭擋解謎，展區畫分為「收集證據的現場搜查區」、「獲得新情報的線索探查區」及「證物科學鑑定的實驗區」，搭配偵探手冊，一步一步找出真正兇手，透過劇情安排和有趣的故事推理，學習科學鑑定，培養敏銳的觀察力，現場另提供柯南中文版聲優演出的Special Voice解謎個導機，讓參觀民眾更能身歷其境。

「名偵探柯南 科學搜查展」預售優惠將在本月15日截止，預售票價230元（原價300元），解謎語導票300元（原價430元），雙人紀念票500元（原價600元），持預售票租借Special Voice解謎個導機 （原價130元），還可享租借第二件半價，購票請上udn售票網、ibon售票系統、GOMAJI。詳情可洽官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/conankagaku/。

「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場展覽從6月16日至9月13日（周一不休館），地點在國立科學工藝博物館 一、二特展廳（高雄市三民區九如一路720號）。預售票230元（原價300元），語導票300元（原價430元），雙人紀念票500元（原價600元）。售票通路包括udn售票網、ibon、Gomaji。

「名偵探柯南 科學搜查展」為疫情解封後，全台首檔開展的展覽，6月16日起將在高雄國立科學工藝博物館搶先登場。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」為疫情解封後，全台首檔開展的展覽，6月16日起將在高雄國立科學工藝博物館搶先登場。圖／聯合數位文創提供

柯南 疫情

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