解封首檔柯南登場 預售優惠倒數中
國內疫情趨緩，藝文產業正要恢復元氣，「名偵探柯南 科學搜查展」為疫情解封後，全台首檔開展的展覽，本月16日起將在高雄國立科學工藝博物館登場，預售優惠到本月15日截止，粉絲要把握購票優惠。
「名偵探柯南科學搜查展」結合推理辦案和科學鑑識，讓大小朋友一起化身名偵探，與熟悉的角色柯南、安室透或小蘭搭擋解謎，展區畫分為「收集證據的現場搜查區」、「獲得新情報的線索探查區」及「證物科學鑑定的實驗區」，搭配偵探手冊，一步一步找出真正兇手，透過劇情安排和有趣的故事推理，學習科學鑑定，培養敏銳的觀察力，現場另提供柯南中文版聲優演出的Special Voice解謎個導機，讓參觀民眾更能身歷其境。
「名偵探柯南 科學搜查展」預售優惠將在本月15日截止，預售票價230元（原價300元），解謎語導票300元（原價430元），雙人紀念票500元（原價600元），持預售票租借Special Voice解謎個導機 （原價130元），還可享租借第二件半價，購票請上udn售票網、ibon售票系統、GOMAJI。詳情可洽官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/conankagaku/。
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場展覽從6月16日至9月13日（周一不休館），地點在國立科學工藝博物館 一、二特展廳（高雄市三民區九如一路720號）。預售票230元（原價300元），語導票300元（原價430元），雙人紀念票500元（原價600元）。售票通路包括udn售票網、ibon、Gomaji。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言