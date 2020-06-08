大倉園區續建案 海洋基金會：公投更具公信力

澎湖大倉媽祖文化園區續建案，澎湖縣政府今起委託2家民調公司進行5天的民調，將依民調結果，不是在大倉續建就是在馬公重光新建，不過海洋公民基金會今天聲明說，公投比民調更具公信力。

澎湖大倉媽祖文化園區續建案，縣府政風處洽請由全國公信力和台灣趨勢研究公司2家民調公司，今起至12日止以電腦隨機抽樣方式進行電話民調，2家公司各自完成1068人民調，並邀正反雙方在民調現場監督。

民間團體海洋公民基金會今天在記者會中，對於縣府只有「是否贊成在白沙鄉大倉島續建澎湖媽祖文化園區」，認為設計方式不當，讓公信力大打折扣，表達反對立場，認為至少應有「不蓋媽祖文化園區的選項」，基金會不會派人到場監看民調。

海洋公民基金會強調，縣府對於媽祖園區的興建，已願意跨出一步，徵詢民意來作決定，值得肯定，但在擬定民調方案時，應尋求正反方來討論後再進行，讓真正民意得以展現，目前基金會也協助大倉居民完成公投提案，並持續推動此一地方性公投，相信公投結果比民調更具公信力。

縣府對於大倉媽祖文化園區續建案，未來會接受民調結果，若支持在大倉續建的比例較高，縣府將立即向議會提出續建案，若反對者居多，縣府會決定在馬公重光開發區規畫新建。