快訊

名字有「龜」免費登龜山島被嗆爆 觀光局曝真相：真有人

《蚵豐村》的出走與返鄉：我們如何尋找回家的路？

大倉園區續建案 海洋基金會：公投更具公信力

中央社 / 澎湖縣8日電

澎湖大倉媽祖文化園區續建案，澎湖縣政府今起委託2家民調公司進行5天的民調，將依民調結果，不是在大倉續建就是在馬公重光新建，不過海洋公民基金會今天聲明說，公投比民調更具公信力。

澎湖大倉媽祖文化園區續建案，縣府政風處洽請由全國公信力和台灣趨勢研究公司2家民調公司，今起至12日止以電腦隨機抽樣方式進行電話民調，2家公司各自完成1068人民調，並邀正反雙方在民調現場監督。

民間團體海洋公民基金會今天在記者會中，對於縣府只有「是否贊成在白沙鄉大倉島續建澎湖媽祖文化園區」，認為設計方式不當，讓公信力大打折扣，表達反對立場，認為至少應有「不蓋媽祖文化園區的選項」，基金會不會派人到場監看民調。

海洋公民基金會強調，縣府對於媽祖園區的興建，已願意跨出一步，徵詢民意來作決定，值得肯定，但在擬定民調方案時，應尋求正反方來討論後再進行，讓真正民意得以展現，目前基金會也協助大倉居民完成公投提案，並持續推動此一地方性公投，相信公投結果比民調更具公信力。

縣府對於大倉媽祖文化園區續建案，未來會接受民調結果，若支持在大倉續建的比例較高，縣府將立即向議會提出續建案，若反對者居多，縣府會決定在馬公重光開發區規畫新建。

民調 媽祖 澎湖

延伸閱讀

疫情肆虐 張榮發基金會紓困近千位學子順利就學

防疫解封大甲媽11日起駕 信眾歡喜反憂來不及請假

民間推罷工罷課公投 港府：利用學生達到政治目的

大甲媽遶境這周四晚上起駕 顏清標送媽祖到廟門口

相關新聞

安心旅遊將於7月1日上路！ 恆春半島業者樂觀其成

隨著疫情趨緩，交通部觀光局公布將於7月1日起至10月31日推出「安心旅遊國旅補助方案」，且該優惠時段不分平、假日皆能適用...

影／彭振聲選高雄市長？柯：剛有問他的意願

台北市議會下午進行市政總質詢，市議員提問市長柯文哲，有關高雄市長罷免成功，民眾黨是否會派人到高雄補選，柯文哲笑著說，開議...

垃圾車加裝GPS 行蹤一無遺 高雄市民倒垃圾可更輕鬆

你有苦等垃圾車或匆忙追趕垃圾車丟垃圾的痛苦經驗嗎？高雄市環保局運用衛星定位（GPS）技術，今起推出「便民查詢系統平台」，...

國旅最強補助7月開跑 馬祖訂房率8成看藍眼淚手刀衝

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，為提升國內觀光產業及振興經濟，交通部長林佳龍今宣布，自7月1日起至10月31日推出「安心旅遊國旅補...

屏科大智慧農業中心鳳梨大豐收與迦南養護院分享 　

屏科大智慧農業中心是學校類產業生產的示範基地，其中鳳梨園搭配各種實習課程，栽培過程從種植苗株、催花、套袋，透過教學由學生...

屏東打造無障礙共融遊戲場 身障父母帶孩子玩感動社工

堪稱南部最大、特色遊具最多，也是屏東縣第一座由社區兒童、家長們參與設計共融遊戲場，去年6月在和平公園開放啟用後，平均每月...

罷韓確定 高市府工務部門3首長開始請假由副首長代理

高雄市罷免第三屆市長案投票結果確定罷免市長韓國瑜，高雄市政府的政務官不等中選會公告，紛紛打包行李，本來明天要到繼續到議會...

豪雨過後 高雄逾8成木瓜樹枯死

高雄旗美地區種植木瓜258公頃，農委會日前公告上月豪雨災損補助項目，木瓜不在補助名單上。近日農政單位陸續接獲農民通報指出...

福安國小畢業生 登頂靈山獻祝福

高雄市美濃福安國小校園位處靈山山下，畢業前夕，全校11名畢業生挑戰海拔390公尺山頂，成功後可領取登頂證書，成年禮活動在...

屏大畢典「不屏凡」 轉播室看直播

國立屏東大學昨舉行畢業典禮，受疫情影響，今年縮小規模，以「屏凡中的不屏凡」為主題，僅邀請校內師長、博士學位生、大學部與研...

罷免通過 高市畢典獎狀誰署名？

高雄市長韓國瑜被罷免，中選會將在6月12日前公告罷免結果，屆時行政院指派代理市長，局處長將由代市長另行聘任，加上議長許崑...

合格率太低 兒童遊戲場漸消失

兒童遊戲場是孩子學習發展、培養人際關係重要場域，民國106年衛福部頒布實施「兒童遊樂設施管理規範」，因規範嚴格，部分國小...

熱門新聞

鎮瀾宮宣布大甲媽遶境 11日晚上起駕9天8夜

影／不找「阿中部長」來南投 縣長一席話讓議員狂讚

台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

南投雙龍七彩吊橋夯 縣府爭取開放七彩湖串遊程

紙風車重建 林右昌：整個搬來基隆樂觀其成 地點想好了

罷韓確定 高市府工務部門3首長開始請假由副首長代理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。