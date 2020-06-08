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連4年獲獎 高市海洋汙染防治受肯定獲頒特優獎

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
海委會主委李仲威（中）頒發全國評比特優獎給高市府海洋局，海洋局副局長黃登福（右）代表接受。圖／高市府海洋局提供
海委會主委李仲威（中）頒發全國評比特優獎給高市府海洋局，海洋局副局長黃登福（右）代表接受。圖／高市府海洋局提供

今天是國家海洋日，海洋委員會海洋保育署舉辦「第一屆國家海洋日頒獎典禮」，高雄市府海洋局的海洋汙染防治工作受肯定，榮獲全國評比特優獎。海洋局長趙紹廉表示，高市府第四度獲得全國優等或特優佳績，未來會持續為守護港都潔淨海域而努力。

立法院去年11月1日三讀通過海洋基本法，今年6月8日是立法後的第一個國家海洋日。歷年來，高市府海洋局結合產官學界力量，整合軍方、海巡、交通部航港局、高雄港務分公司及國營事業等33個單位成立高雄市海洋團隊，建置海洋事件的應變與協調機制。

海洋委員會海洋保育署針對全國各臨海縣市「108年度海洋汙染防治業務執辦成果」進行考核，高市府海洋局獲得特優獎。高市海洋局長趙紹廉表示，高雄連續四年榮獲全國考核優等或特優獎，得獎是肯定高市海洋團隊的努力與付出，未來會持續努力。

海洋汙染 高雄市 立法院

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