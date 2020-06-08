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馬祖海漂垃圾多 世代行動保護海洋

中央社 / 連江縣8日電

馬祖各村澳口臨海，常有海漂垃圾引發環境問題。為維護海洋環境，連江縣中正國中學生製作影片宣傳海漂垃圾議題，社區居民也長期落實自主淨灘，為馬祖海洋盡一份心力。

台灣去年通過「海洋基本法」，並響應世界海洋日，明定6月8日為國家海洋日。馬祖世代以漁業維生，近年各村澳口面臨海漂垃圾問題，不僅污染馬祖生態海域，也影響環境景觀、居民生活空間。

位於南竿島南方的仁愛村，澳口面南，吹南風時帶來大量海漂垃圾。仁愛村長黃寶清表示，垃圾量最嚴重時曾掩蓋整個澳口海面，垃圾堆滿沙灘，早期透過部分居民自發性淨灘，後來許多社區居民認同跟進，形成自發性保護環境行動，動員的年齡層涵蓋小學生到90歲的老人家，量大時平均每週至少淨灘一次。

黃寶清表示，近年環境保育變成共識，社區透過淨灘行動凝聚居民感情，並呼籲環保不能單靠政府力量，需要民間與政府共同行動，鐵板社區的淨灘也有部分受政府協助，如向連江縣環境資源局申請購置淨灘的機械用具，及派遣清潔車載海漂垃圾，並提供多元就業人員協助淨灘。

不僅鐵板社區為海洋盡心盡力，連江縣中正國中學生，利用課餘時間，透過生涯體驗教育的活動，主動探索海漂垃圾等環境議題藉由製作紀錄片向社區發聲，從觀光的藍眼淚美景為切入點，提醒大眾美景與垃圾共存，重視海洋環境議題。不僅為馬祖的海洋發聲，也獲得自我價值探索與生命成長的機會。

環境的永續有賴向下深耕獲得永續，海洋蘊含豐富資源，馬祖海域更是居民仰賴的生存資源，面臨近來全球性污染，馬祖各年齡層利用不同方法為海洋永續，尋求解決方案。

淨灘 馬祖

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