安心旅遊將於7月1日上路！ 恆春半島業者樂觀其成
隨著疫情趨緩，交通部觀光局公布將於7月1日起至10月31日推出「安心旅遊國旅補助方案」，且該優惠時段不分平、假日皆能適用。此方案一推出後墾丁飯店及民宿業者皆樂觀其成，並表示，恆春半島的住房率接下來一定會有起色。
墾丁夏都沙灘酒店表示，6月分訂房率已經超過9成，暑假目前仍住房率也在提升當中，過完暑假以及「安心旅遊」結束後，仍會推出秋季旅遊方案。
墾丁福華公關廖梓妤表示，「安心旅遊」才剛推出，至於相關的促銷活動，仍需等到公司決議後才會推出。
南仁湖企業小墾丁渡假村總經理張福生表示，7月1日「安心旅遊國旅補助方案」未來住房率一定會提升，但滿州的住房狀況，從恆春與墾丁等住房核心地區客滿後，才會逐漸擴散至滿州。
張福生表示，目前的住房率，仍看不到起色，可能須等幾天後，才會出現變化。
屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，目前暑假的住房率還沒有明顯的變化，而且安心旅遊才剛宣布，仍須等待幾天，才有可能會出現變化。
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